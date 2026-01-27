Es tendencia:
Las 3 solicitudes de Portugal a México para llevar a Cristiano Ronaldo al amistoso en el Estadio Azteca

En México se ilusionan con la presencia del astro portugués en el amistoso ante México en lo que será la reinauguración del Estadio Azteca.

Por Ramiro Canessa

Portugal pide condiciones para que CR7 juegue ante México.
El próximo 28 de marzo marcará un momento histórico para el futbol mexicano con la reinauguración del estadio más emblemático del país, tras una extensa remodelación que generó enorme expectativa. El mítico Estadio Azteca, ahora bajo el nombre de Estadio Banorte, volverá a abrir sus puertas y todas las miradas están puestas en cómo lucirá luego de esta profunda transformación.

México tendrá el privilegio de volver a jugar en su casa más simbólica nada menos que ante Portugal, uno de los rivales más fuertes del panorama internacional. El amistoso genera ilusión no solo por el regreso al Azteca, sino también por el calibre del adversario y el contexto previo al Mundial 2026, donde el Tri será anfitrión.

La gran incógnita pasa por la posible presencia de Cristiano Ronaldo, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Si bien su participación aún no está confirmada oficialmente, desde ambas federaciones trabajan para que el portugués diga presente en un partido que promete ser histórico para el futbol mexicano.

Las exigencias de Portugal para que juegue Cristiano Ronaldo

Durante la transmisión de TUDN del amistoso ante Bolivia, el periodista Gibrán Araige brindó detalles clave sobre las negociaciones. “Hay una gran expectativa por saber si Cristiano estará en ese partido, y al menos lo que nos cuentan desde Federación es que todo apunta a que sí estará porque los requerimientos que está pidiendo Portugal son para un jugador de la talla de él”, mencionó el reportero.

Según la información revelada, las condiciones solicitadas por Portugal se dividen en tres ejes principales: seguridad, hospedaje y logística. Estos puntos son considerados fundamentales para garantizar la presencia del astro lusitano en un evento de esta magnitud.

La Selección de Portugal se hospedaría en Cancún algunos días antes del encuentro, para luego trasladarse a la Ciudad de México, donde se instalarían en la zona de Santa Fe, al sur de la capital, afinando los últimos detalles antes del esperado duelo en el Estadio Banorte.

En síntesis

  • El Estadio Azteca se reinaugurará como Estadio Banorte el próximo 28 de marzo.
  • México enfrentará a Portugal en un amistoso previo al Mundial 2026.
  • Cristiano Ronaldo asistiría bajo condiciones especiales de seguridad, hospedaje y logística en Santa Fe.
