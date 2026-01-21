Este martes, justo un día después de que Gilberto Mora arribara a la concentración con la Selección Mexicana, se dio a conocer que el futbolista de Xolos de Tijuana estaría siendo baja para los partidos amistosos ante Panamá y Bolivia debido a una molestia muscular, por lo que su lugar sería tomado por Alexis Gutiérrez.

Ya después del partido del domingo ante Atlético San Luis, Sebastián Abreu dio a entender que el jugador rojinegro había tenido algunas situaciones de sobrecarga por partidos con su equipo y en el Tricolor, pero no pasó a mayores y se fue a la concentración, incluso llevaba un día en la Ciudad de México cuando se tomó la decisión.

¿Por qué la baja de Gil Mora?

Sin embargo, el periodista León Lecanda de ESPN, dio a conocer que en realidad la lesión podría ser peor de lo que se esperaba. Supuestamente el futbolista habría llegado ya con molestias, por lo que fue evaluado por los médicos del combinado nacional, ahí se tomó la decisión de que no debían arriesgarlo y dejar que continuara su recuperación.

Es por eso que después regresó a Xolos para poder continuar con ello, el tema aquí es que se habla de una pubalgia, la cual podría ser tratada durante más tiempo, es decir, sería incluso de quirófano, como ha pasado con jugadores como Kevin Álvarez. Aún así, el periodista dejó en claro que todo dependería del reporte que den en su club.

El problema es que es un conjunto que no suele dar a conocer las lesiones de sus futbolistas, aunque ya lo hizo anteriormente con Gil cuando tuvo la situación en la muñeca. Ahora se esperará a que de manera interna se tome una decisión y se revelen las causas de su baja, siempre y cuando el equipo desee notificarlo de manera pública.

