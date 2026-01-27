Son 9 los lesionados que actualmente tiene Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026, los microciclos que se han hecho lejos de ayudar están perjudicando a la plantilla Tricolor porque cada vez han salido más jugadores con molestias físicas. Aunado a que en sus propios clubes algunos tuvieron el desagradable momento y ahora están en recuperación.

Faltan precisamente 5 meses para la Copa del Mundo, por lo que tienen poco tiempo no sólo para estar en los duelos amistosos que les ayudarán estar en forma, sino que para su recuperación completa. Esto terminaría por complicarle todo el proceso al “Vasco” porque no se sabe si todos estarán listos para esta justa deportiva.

Hay algunas de las lesiones que se ven complicadas de sanar a tiempo y es que los jugadores, como los mismos clubes han sido muy herméticos en ese tema. El tiempo de rehabilitación no lo dan confirmado, pero se puede analizar un aproximado y algunas de ellas no pintan para nada bien, por lo que de esta lista habría ausencias seguramente.

Lista de jugadores lesionados para el Mundial

Luis Chávez : rotura de ligamento cruzado

: rotura de ligamento cruzado Rodrigo Huescas: rotura de ligamentos

rotura de ligamentos Chino Huerta: lesión de pelvis

lesión de pelvis Santiago Giménez: lesión de tobillo

lesión de tobillo Jesús Orozco: luxación de tobillo

luxación de tobillo Alexis Vega: desgarro muscular

desgarro muscular Gilberto Mora: pubalgia

pubalgia Edson Álvarez: lesión de tobillo

lesión de tobillo Israel Reyes: lesión muscular del oblicuo externo y serrato anterior derechos

En el caso de Huescas, ya es casi un hecho de que no estaría considerado; César Huerta más allá de que se recupere su problema sería que no ha estado al nivel de lo que se busca; Santi aún es duda, pero Aguirre le guardaría su lugar; el Chiquete también se pierde el Mundial; y las últimas dudas serían Edson y Gil que no tienen un tiempo definido.

