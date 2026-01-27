Son 9 los lesionados que actualmente tiene Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026, los microciclos que se han hecho lejos de ayudar están perjudicando a la plantilla Tricolor porque cada vez han salido más jugadores con molestias físicas. Aunado a que en sus propios clubes algunos tuvieron el desagradable momento y ahora están en recuperación.
Faltan precisamente 5 meses para la Copa del Mundo, por lo que tienen poco tiempo no sólo para estar en los duelos amistosos que les ayudarán estar en forma, sino que para su recuperación completa. Esto terminaría por complicarle todo el proceso al “Vasco” porque no se sabe si todos estarán listos para esta justa deportiva.
Hay algunas de las lesiones que se ven complicadas de sanar a tiempo y es que los jugadores, como los mismos clubes han sido muy herméticos en ese tema. El tiempo de rehabilitación no lo dan confirmado, pero se puede analizar un aproximado y algunas de ellas no pintan para nada bien, por lo que de esta lista habría ausencias seguramente.
Lista de jugadores lesionados para el Mundial
- Luis Chávez: rotura de ligamento cruzado
- Rodrigo Huescas: rotura de ligamentos
- Chino Huerta: lesión de pelvis
- Santiago Giménez: lesión de tobillo
- Jesús Orozco: luxación de tobillo
- Alexis Vega: desgarro muscular
- Gilberto Mora: pubalgia
- Edson Álvarez: lesión de tobillo
- Israel Reyes: lesión muscular del oblicuo externo y serrato anterior derechos
En el caso de Huescas, ya es casi un hecho de que no estaría considerado; César Huerta más allá de que se recupere su problema sería que no ha estado al nivel de lo que se busca; Santi aún es duda, pero Aguirre le guardaría su lugar; el Chiquete también se pierde el Mundial; y las últimas dudas serían Edson y Gil que no tienen un tiempo definido.
ver también
Los 4 futbolistas de la Selección Mexicana que no vieron minutos con Javier Aguirre en el microciclo
En síntesis
- El técnico Javier Aguirre registra nueve jugadores lesionados a cinco meses del Mundial 2026.
- El futbolista Rodrigo Huescas es baja casi definitiva por una rotura de ligamentos.
- La joya juvenil Gilberto Mora abandonó la concentración del Tricolor tras detectársele una pubalgia