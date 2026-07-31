Conoce las formaciones para uno de los enfrentamientos más atractivos de la noche del viernes.

Atlético San Luis y Xolos tendrán participación activa en este viernes de futbol mexicano: rojiblancos y rojinegros se medirán frente a frente en una muy buena propuesta. A continuación, repasa las alineaciones con las que saldrán ambos equipos a disputar el partido de la jornada 3 del Apertura 2026 que se jugará esta noche.

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¿Cómo llegan Atlético San Luis y Xolos al juego del Apertura 2026?

Los ‘Potosinos’ arriban a este encuentro luego de un interesante empate 2-2 ante Tigres UANL en el Estadio Universitario, con las anotaciones de Llorente y Rodríguez. El conjunto de Diego Mejía se coloca en la 13° posición del campeonato, con apenas 1 punto de seis en juego, aún sin haber ganado.

Los ‘Xolos’, mientras tanto, vienen de conseguir una fundamental victoria por 1-0 ante Club León en el Estadio Caliente, con la conquista del joven Gilberto Mora. De este modo, el equipo de Sebastián Abreu se ubica en el 1° puesto del torneo, con 6 unidades, puntaje perfecto y dos triunfos en dos compromisos.

¿Juega Gilberto Mora en Atlético San Luis vs. Xolos por el Apertura 2026?

Por primera vez en esta edición de la Liga MX, Gilberto Mora será titular en ‘La Jauría’ y saldrá a la cancha dentro del once inicial de su equipo para el partido de hoy. El talentoso volante venía de ausentarse en el debut y de ingresar en el segundo tiempo en la segunda fecha: en esta jornada 3 del Apertura 2026 ya va de arranque.

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Gilberto Mora será de la partida ante San Luis [Foto: Getty]

La probable alineación de Atlético San Luis ante Xolos:

Andrés Sánchez.

Robson Bambu.

Eduardo Águilas.

Miguel García.

Román Torres.

Oscar Macías.

Sebastien Salles-Lamonge.

Lucas Esteves.

David Rodríguez.

Rafael Llorente.

Leonardo Flores.

DT: Diego Mejía.

La probable alineación de Xolos ante Atlético San Luis:

Antonio Rodríguez.

Rafael Fernández.

Jackson Porozo.

Alejandro Gómez.

Pablo Ortiz.

Iván Tona.

Gilberto Mora.

Yael Padilla.

Adonis Preciado.

Mourad El Ghezzouani.

Ramiro Árciga.

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DT: Sebastián Abreu.