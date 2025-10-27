La Copa del Mundo del 2026 está cada vez más cerca y queda menos de un año para su inicio. De a poco, todas las partes involucradas se preparan para una fiesta inolvidable que contará la acción de 48 selecciones por primera vez en tres países diferentes.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Llega a la reinauguración? Se revelaron nuevas imágenes de las remodelaciones en el Estadio Azteca

Una cuestión muy importante para los aficionados son las playeras que utilizará su selección en la gran cita. Y México no queda exento a ello. Tras las filtraciones de las primeras y segundas equipaciones, ahora se reveló el diseño de lo que sería una tercera playera.

Nuevamente, el sitio especializado Footy Headlines estuvo a cargo en dar a conocer el modelo. La nueva filtración muestra una camiseta negra con gráficos clásicos de la “M” y la “X” de estilo azteca, lo que le da una identidad dinámica y distintivamente mexicana.

Adidas confeccionaría una tercera playera de México para el Mundial 2026. [Foto: Footy Headlines]

Publicidad

Publicidad

El mismo sitio aporta que esta camiseta fue creada en colaboración entre Adidas y la marca mexicana Someone Somewhere. Esta empresa está comprometida con ayudar a los artesanos rurales a salir de la pobreza. “Someone” representa a las personas que crean los productos, mientras que “Somewhere” se refiere a las comunidades donde viven. De hecho, el diseño habría sido creado por artesanos rurales.

La característica más llamativa de esta equipación es el uso que hace la marca alemana del viejo logotipo, tricolor en este caso, del trébol y las tres rayas tricolores en rojo, blanco y verde, creando un llamativo detalle visual y rindiendo homenaje a la bandera mexicana.

ver también FIFA prepara una sorpresa para el Mundial 2026: México contará con un beneficio inédito en el sorteo

¿Cuándo saldría a la venta la playera de México para la Copa del Mundo 2026?

De acuerdo a la información del sitio, el Tri haría la presentación y lanzamiento a la venta de este uniforme en específico recién en 2026 y ahí se confirmará si este nuevo modelo revelado se usará en la Copa del Mundo, donde el Tri será uno de los anfitriones.

Publicidad

Publicidad

En síntesis