La Selección Mexicana jugará este martes 21 de enero su segundo y último amistoso de la gira sudamericana, la cual inició hace unos días con el triunfo del Tri por 2-0 contra Inter de Porto Alegre. En este caso, México jugará contra River Plate en el Estadio Monumental.

El plantel de Javier Aguirre está repleto de jóvenes y de futbolistas que están viviendo su primera convocatoria con México. Por este motivo, y como se espera que el Monumental esté repleto con más de 80 mil aficionados de River Plate, el Vasco le envió un mensaje a sus jugadores.

“Los mexicanos verán la tribuna y espero que no se hagan pequeñitos, al contrario, que estén a la altura de la intensidad que va a meter River, porque no se puede permitir algún descalabro escandaloso y espero que México esté a la altura de las circunstancias”, comentó Javier Aguirre en conferencia de prensa.

“Espero que el equipo mexicano muestre personalidad. Me refiero a querer la pelota, a centrarse en el juego, a animar al compañero, esas cosas son las que quiero ver en estos jugadores“, desafió el Vasco a sus futbolistas en relación al amistoso de este martes.

México sufrirá un ambiente hostil en el Estadio Monumental (Getty Images)

“Va a ser una fiesta. Ojalá jueguen todos en River, vimos el partido con los chilenos (Universidad de Chile) y ya tienen cuatro mundialistas. Marcelo (Gallardo) se cansó de ganarlo todo, va a ser un buen sinodal”, agregó el entrenador de la Selección Mexicana.

Por otro lado, el Vasco reveló que jugarán algunos futbolistas que no sumaron minutos ante Inter: “Yo quiero darle minutos a todos. Me da mucha pena, siendo Selección Nacional, dejar fuera a tres o cuatro jugadores. Los porteros sabíamos que iba a ser difícil, va jugar Andrés Sánchez porque tengo que verlo; a Tala lo conocí, a Tapia también lo conozco de la Sub-23 y quiero ver cómo se comporta Sánchez. Quiero que juegue gente que no participó en el anterior encuentro: Pedraza, Rivaldo, jugará Gustavo (Sánchez) también”.

Javier Aguirre sobre el gesto de Lionel Messi al América

Por último, el técnico de México prefirió no meterse en la polémica tras la burla de Lionel Messi a la afición del América: “No te voy a contestar esa pregunta porque tengo un altísimo respeto por Lio, hace años que lo conozco, muchas veces lo enfrenté y prefiero no contestarte porque no es algo que en este momento para mí sea importante”.