El director técnico de la Selección Mexicana fue contundente al analizar el partido de su equipo ante las Estrellas Negras por el amistoso internacional.

En el marco de un amistoso internacional fuera de la ventana de la Fecha FIFA, pero que sirve para la preparación hacia el Mundial 2026, la Selección Mexicana derrotó 2-0 a Ghana en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla gracias a las anotaciones de Brian Gutiérrez y Guillermo Martínez.

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Tras el compromiso, el director técnico del Tri, Javier Aguirre, analizó y reflexionó sobre el compromiso y lo que fue el compromiso de su equipo ante el conjunto africano. Cabe recordar que el equipo enfrentó equipos de diferentes partes del mundo para llegar con la mayor información posible ante sus rivales del Grupo.

Javier Aguirre, claramente, no quedó conforme con la actuación de México esta noche…



“Que lo hayan intentado, ya vale” pic.twitter.com/LpNYEJyLX7 — LUIS CASTILLO (@mluiscastillo) May 23, 2026

Así inició: “Bueno, es difícil, como bien dices, señalar a uno solo, para bien o para mal. Creo yo que todos lo intentaron, que eso ya es para mí parte de lo que les pedí, que lo intentaran. No salió, digamos, conté en la primera parte siete veces por fuera, con siete centros malos. y en la segunda por lo menos otros cinco, cinco malos“.

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Y continuó: “Entonces el mejor fue el gol que anuló el árbitro, fue el mejor centro de Jesús. Y es difícil darte un solo nombre. Yo creo que el hecho de que lo hayan intentado y hayan tratado de hacer su mejor esfuerzo, para mí es… Ya vale, ya vale“.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana?

De cara a poder seguir con la preparación del gran torneo internacional, México estará jugando un nuevo amistoso ante Australia en el Estadio Rose Bowl Stadium de la ciudad de Pasadena el próximo sábado 30 de mayo desde las 20:00 horas (Ciudad de México).

En síntesis

México derrotó 2-0 a Ghana en el Estadio Cuauhtémoc rumbo al Mundial 2026.

en el Estadio Cuauhtémoc rumbo al Mundial 2026. Brian Gutiérrez y Guillermo Martínez anotaron los goles del encuentro amistoso internacional.

anotaron los goles del encuentro amistoso internacional. Javier Aguirre contabilizó siete centros malos de su equipo en el primer tiempo.