Luego del partido de México vs Colombia, la afición señaló principalmente a Javier Aguirre, ya que desde su llegada al equipo no se ve una base para el planteamiento y ha habido errores que hicieron que los resultados no salieron como se esperaba, aunque al término del encuentro el propio técnico terminó por apuntar hacia algunos jugadores que no rindieron.

Esto desde luego que al final tendría repercusiones inmediatas y es que este martes se disputa el segundo juego de la Fecha FIFA donde se medirán ante Ecuador. De esta manera, el técnico dejó en claro que habrá para esta alineación entre 7 o 8 cambios, por lo que ahora le dará oportunidad a otros elementos que podrían hacer una mejora ante la escuadra rival.

Javier Aguirre pone ultimátum a jugadores

Pero no sólo eso, sino que en la conferencia de prensa previa a este duelo dejó claro que los jugadores ya tendrían un ultimátum en caso de que los resultados se muestren así de cara al Mundial 2026: “A partir de esto quiero que entiendan que si los jugadores no hacen lo que se les pide, no tienen espacio para estar aquí. Hay jugadores que me sorprendieron gratamente”, señaló.

Aquí es importante dejar en claro que ausencias como la de Raúl Jiménez y Edson Álvarez sí terminó por pesar en la búsqueda del gol. Ahora también se tiene que analizar que los rivales no serán los mismos y si a este plan b que intenta con Ecuador se le da el resultado habrá comparación en que no sería lo mismo que enfrentar a los cafeteros.

Es muy probable que para este duelo jugadores como Carlos Acevedo, Mateo Chávez, Ramón Juárez, Israel Reyes, Orbelín Pineda, Marcel Ruiz, Julián Quiñones y César Huerta podrían tener oportunidades de inicio con la idea de que haya una mejora en el planteamiento, aunque más allá de lo que él menciona también sería para dar descanso a sus titulares para el regreso con sus equipos.