México vs. Brasil: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver al Tri en el Mundial Sub-20

En los próximos días comienza el Mundial Sub-20 de la FIFA, un torneo internacional que se jugará entre el sábado 27 de septiembre y el domingo 19 de octubre en cuatro estadios de Chile: Estadio Nacional, Elías Figueroa en Valparaíso, Fiscal de Talca y El Teniente en Rancagua.

ver también ¡Campeón! México venció en el último minuto a Estados Unidos en el Premundial Sub-20 de la CONCACAF

La Selección Mexicana, dirigida por Eduardo Arce, formará parte del Grupo C, donde se enfrentará a los equipos de Brasil, España y Marruecos, todos rivales de cuidado.

¿Cuándo juega México vs. Brasil? Hora y dónde ver EN VIVO al Tri

México vs. Brasil se enfrentan este domingo 28 de septiembre a las 17:00 horas (Ciudad de México), en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos en la ciudad de Santiago. Los partidos del Tri de Eduardo Arce irán en vivo por TV a través de Canal 5, Canal 9 y TUDN, y de forma online por Vix y Vix Premium.

Publicidad

Publicidad

ver también Real Madrid vs. Argentina: la medida con Franco Mastantuono que condenaron los fanáticos

¿Cuándo juega México en el Mundial Sub-20?

La selección mexicana de Eduardo Arce, enfrentará por la fase de grupos a los combinados recientemente mencionados en las siguientes fechas: