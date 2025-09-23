Es tendencia:
Mundial Sub-20

México vs. Brasil: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver al Tri en el Mundial Sub-20

El combinado mexicano juvenil debutará en el certamen mundialista de Chile ante la Selección Brasileña y se podrá seguir en transmisiones

Por Agustín Zabaleta

La Selección Mexicana Sub 20 debutará en el Mundial Sub 20 de Chile ante Brasil
La Selección Mexicana Sub 20 debutará en el Mundial Sub 20 de Chile ante Brasil

En los próximos días comienza el Mundial Sub-20 de la FIFA, un torneo internacional que se jugará entre el sábado 27 de septiembre y el domingo 19 de octubre en cuatro estadios de Chile: Estadio Nacional, Elías Figueroa en Valparaíso, Fiscal de Talca y El Teniente en Rancagua.

La Selección Mexicana, dirigida por Eduardo Arceformará parte del Grupo C, donde se enfrentará a los equipos de Brasil, España y Marruecos, todos rivales de cuidado.

¿Cuándo juega México vs. Brasil? Hora y dónde ver EN VIVO al Tri

México vs. Brasil se enfrentan este domingo 28 de septiembre a las 17:00 horas (Ciudad de México), en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos en la ciudad de Santiago. Los partidos del Tri de Eduardo Arce irán en vivo por TV a través de Canal 5, Canal 9 y TUDN, y de forma online por Vix y Vix Premium.

Real Madrid vs. Argentina: la medida con Franco Mastantuono que condenaron los fanáticos

¿Cuándo juega México en el Mundial Sub-20?

La selección mexicana de Eduardo Arce, enfrentará por la fase de grupos a los combinados recientemente mencionados en las siguientes fechas:

  • México vs. Brasil el domingo 28 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago.
  • México vs. España el 30 de septiembre a las 14:00 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago.
  • México vs. Marruecos el 3 de octubre a las 14:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso.
