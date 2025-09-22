Es tendencia:
Olvidable debut para Guillermo Ochoa en Chipre con AEL Limassol: 5 goles recibidos y dudas en México

El experimentado guardameta mexicano debutó con un 5-0 en contra en su nuevo equipo chipriota ante el Omonia Nicosia.

Guillermo Ochoa debutó con un 5-0 en contra en el AEL Limassol de Chipre
Pese a que los ojos están puestos en la ceremonia del Balón de Oro, el inicio de la UEFA Champions League 2025-26 y la continuidad de las principales ligas de Europa, en el Viejo Continente se dio un hecho que tomó notoriedad aunque más por el resultado que por otra cuestión.

Y es que el porteo Guillermo Ochoa debutó finalmente en su nuevo equipo, el AEL Limassol de Chipre, en su visita al Omonia Nicosia. Lamentablemente para el guardameta de 40 años fue un olvidable estreno ya que recibió 5 goles y su equipo perdió 5-0.

Esto, si bien no es su culpa al 100%, en algunos de los goles da la sensación que podría haber hecho más. Pero aún peor, este nivel y este juego de su equipo perjudica claramente las aspiraciones del ex jugador de América para jugar con la Selección Mexicana la Copa del Mundo 2026.

Por otro lado, este es el 7° club en Europa que defenderá el arquero. A este club chipriota hay que sumarle sus pasos por Ajaccio de Francia, Málaga y Granada de España, Standard Lieja de Bélgica, Salernitana de Italia y AVS de Portugal. A todos ellos, para completar su carrera, no se puede dejar de mencionar a las Águilas.

Los goles que recibió Guillermo Ochoa en su debut con el AEL Limassol

