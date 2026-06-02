¿Cómo los americanistas? Exjugadores de las Águilas tuvieron el mismo dorsal que Gil Mora

Este martes se dio a conocer la fotografía oficial de la Selección Mexicana con los 26 convocados para el Mundial, por lo que ésta fue tomada en el Museo de Antropología e Historia. Más tarde, la FIFA ya reveló los dorsales que utilizarían todos los jugadores y el Club Tijuana presumió en sus redes sociales a Gilberto Mora con el número 19.

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El dorsal de Gil Mora Foto: @Xolos

El polémico dorsal de Gil Mora

Este dorsal ya lo venía utilizando con la escuadra Tricolor y con el conjunto de Xolos, pero llamó la atención y se volvió polémico ilusionando a algunos aficionados del Club América, porque varios jugadores que han estado en el cuadro nacional y que en su mayoría, tuvieron un pasado en el conjunto de las Águilas han usado ese número.

Americanistas con el 19 en Selección Mexicana

De acuerdo con los datos recabados de los elementos que han usado este dorsal están jugadores como Oribe Peralta, Raúl Jiménez, Miguel Layún y Jorge Sánchez; todos ellos en Mundiales. Pero también en convocatorias de otras competencias lo hicieron Matías Vuoso, Israel Reyes, Henry Martín, Efraín Juárez, José de Jesús Mendoza y Miguel Zepeda.

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Esto ha ilusionado de más a los seguidores azulcremas, quienes ven en un futuro a la joya mexicana en la escuadra de las Águilas, pero lamentablemente la razón por la cual llevaría en esta ocasión este número tiene qué ver más con otra cosa, que con la idea de que sólo americanistas hayan portado ese número en la Selección.

La realidad del número 19

De acuerdo con la historia, después de 20 años este número que porta Gil representaría ese camino que tuvo Lionel Messi. Quien en 2006 disputó su primer Mundial siendo un joven con muchos sueños como los del futbolista de Tijuana. De esta manera, se asemeja a esa narración de que ahora “Morita” podría emular un gran futuro como el del astro argentino quien portó justo ese dorsal.

En síntesis

La Selección Mexicana se tomó la fotografía oficial para el Mundial en el Museo de Antropología .

. El futbolista Gilberto Mora utilizará el dorsal número 19 con el equipo de México.

utilizará el dorsal número 19 con el equipo de México. La FIFA dio a conocer oficialmente los números asignados para los 26 convocados del torneo.