El Vasco ya dio a conocer la pre-lista de 55 futbolilstas, pero la Inteligencia Artificial fue más allá e hizo su elección definitiva.

Falta menos de un mes para el inicio del Mundial 2026 y Javier Aguirre ya anunció la pre-lista de 55 jugadores. Sin embargo, no van a pasar muchos días más para conocer la convocatoria definitiva de 26 jugadores.

Publicidad

Este anuncio final está programado para el lunes 1 de junio, pero la Inteligencia Artificial de Google Gemini se adelantó y ya hizo su predicción de quiénes serán los 26 guerreros que defenderán la playera del Tri en la Copa del Mundo que comenzará precisamente con el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

La lista definitiva de la Selección Mexicana, según la IA

Porteros

Carlos Acevedo – Santos Laguna – Portero.

Guillermo Ochoa – AEL Limassol – Portero.

Raúl Rangel – Chivas de Guadalajara – Portero.

Defensas

César Montes – FC Lokomotiv – Defensa.

Johan Vásquez – Genoa – Defensa.

Edson Álvarez – Fenerbahce – Defensa.

Israel Reyes – Club América – Defensa.

Victor Guzmán – Rayados de Monterrey – Defensa.

Jesús Angulo – Tigres UANL – Defensa.

Jesús Gallardo – Toluca – Defensa.

Julián Araujo – Celtic – Defensa.

Mateo Chávez – AZ Alkmaar – Defensa.

Publicidad

Medios

Luis Chávez – Dinamo Moscú – Medio.

Luis Romo – Chivas de Guadalajara – Medio.

Álvaro Fidalgo – Real Betis – Medio.

Orbelín Pineda – AEK Atenas – Medio.

Marcel Ruiz – Toluca – Medio.

Erick Sánchez – Club América – Medio.

Obed Vargas – Atlético Madrid – Medio.

Roberto Alvarado – Chivas de Guadalajara – Medio.

Delanteros

Santiago Giménez – AC Milan – Delantero.

Raúl Jiménez – Fulham – Delantero.

Julián Quiñones – Al Qadisiyah – Delantero.

César Huerta – Anderlecht – Delantero.

Alexis Vega – Toluca – Delantero.

Germán Berterame – Inter Miami – Delantero.

Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Memo Ochoa jugarían el Mundial 2026, según la IA (Getty Images)

Publicidad

Fecha de anuncio de listas de convocados de cada selección del Mundial 2026

Bosnia y Herzegovina: ya fue anunciada

Suecia: ya fue anunciada

Francia: 14 de mayo

Nueva Zelanda: 14 de mayo

Bélgica: 15 de mayo

Costa de Marfil: 15 de mayo

Japón: 15 de mayo

Túnez: 15 de mayo

Corea del Sur: 16 de mayo

Brasil: 18 de mayo

Austria: 18 de mayo

República Democrática del Congo: 18 de mayo

Portugal: 19 de mayo

Suiza: 20 de mayo

Marruecos: 21 de mayo

Alemania: 21 de mayo

Noruega: 21 de mayo

Inglaterra: 22 de mayo

España: 25 de mayo

Países Bajos: 25 de mayo

Estados Unidos: 26 de mayo

Panamá: 26 de mayo

Colombia: 29 de mayo

Argentina: 30 de mayo

México: 1 de junio

Australia: 1 de junio

Croacia: 1 de junio

En síntesis