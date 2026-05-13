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La IA predijo quiénes serán los 26 convocados de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

El Vasco ya dio a conocer la pre-lista de 55 futbolilstas, pero la Inteligencia Artificial fue más allá e hizo su elección definitiva.

La Inteligencia Artificial hizo su lista definitiva de México para el Mundial 2026
© Getty ImagesLa Inteligencia Artificial hizo su lista definitiva de México para el Mundial 2026

Falta menos de un mes para el inicio del Mundial 2026 y Javier Aguirre ya anunció la pre-lista de 55 jugadores. Sin embargo, no van a pasar muchos días más para conocer la convocatoria definitiva de 26 jugadores.

Este anuncio final está programado para el lunes 1 de junio, pero la Inteligencia Artificial de Google Gemini se adelantó y ya hizo su predicción de quiénes serán los 26 guerreros que defenderán la playera del Tri en la Copa del Mundo que comenzará precisamente con el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

La lista definitiva de la Selección Mexicana, según la IA

Porteros

  • Carlos Acevedo – Santos Laguna – Portero.
  • Guillermo Ochoa – AEL Limassol – Portero.
  • Raúl Rangel – Chivas de Guadalajara – Portero.

Defensas

  • César Montes – FC Lokomotiv – Defensa.
  • Johan Vásquez – Genoa – Defensa.
  • Edson Álvarez – Fenerbahce – Defensa.
  • Israel Reyes – Club América – Defensa.
  • Victor Guzmán – Rayados de Monterrey – Defensa.
  • Jesús Angulo – Tigres UANL – Defensa.
  • Jesús Gallardo – Toluca – Defensa.
  • Julián Araujo – Celtic – Defensa.
  • Mateo Chávez – AZ Alkmaar – Defensa.
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Medios

  • Luis Chávez – Dinamo Moscú – Medio.
  • Luis Romo – Chivas de Guadalajara – Medio.
  • Álvaro Fidalgo – Real Betis – Medio.
  • Orbelín Pineda – AEK Atenas – Medio.
  • Marcel Ruiz – Toluca – Medio.
  • Erick Sánchez – Club América – Medio.
  • Obed Vargas – Atlético Madrid – Medio.
  • Roberto Alvarado – Chivas de Guadalajara – Medio.

Delanteros

  • Santiago Giménez – AC Milan – Delantero.
  • Raúl Jiménez – Fulham – Delantero.
  • Julián Quiñones – Al Qadisiyah – Delantero.
  • César Huerta – Anderlecht – Delantero.
  • Alexis Vega – Toluca – Delantero.
  • Germán Berterame – Inter Miami – Delantero.
Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Memo Ochoa jugarían el Mundial 2026, según la IA (Getty Images)

Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Memo Ochoa jugarían el Mundial 2026, según la IA (Getty Images)

Fecha de anuncio de listas de convocados de cada selección del Mundial 2026

  • Bosnia y Herzegovina: ya fue anunciada
  • Suecia: ya fue anunciada
  • Francia: 14 de mayo
  • Nueva Zelanda: 14 de mayo
  • Bélgica: 15 de mayo
  • Costa de Marfil: 15 de mayo
  • Japón: 15 de mayo
  • Túnez: 15 de mayo
  • Corea del Sur: 16 de mayo
  • Brasil: 18 de mayo
  • Austria: 18 de mayo
  • República Democrática del Congo: 18 de mayo
  • Portugal: 19 de mayo
  • Suiza: 20 de mayo
  • Marruecos: 21 de mayo
  • Alemania: 21 de mayo
  • Noruega: 21 de mayo
  • Inglaterra: 22 de mayo
  • España: 25 de mayo
  • Países Bajos: 25 de mayo
  • Estados Unidos: 26 de mayo
  • Panamá: 26 de mayo
  • Colombia: 29 de mayo
  • Argentina: 30 de mayo
  • México: 1 de junio
  • Australia: 1 de junio
  • Croacia: 1 de junio

En síntesis

  • Javier Aguirre revelará la lista definitiva de 26 jugadores el lunes 1 de junio.
  • La Inteligencia Artificial incluyó a Guillermo Ochoa y Santiago Giménez en su predicción mundialista.
  • El partido inaugural del Mundial 2026 será el enfrentamiento entre México y Sudáfrica.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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