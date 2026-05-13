Falta menos de un mes para el inicio del Mundial 2026 y Javier Aguirre ya anunció la pre-lista de 55 jugadores. Sin embargo, no van a pasar muchos días más para conocer la convocatoria definitiva de 26 jugadores.
Este anuncio final está programado para el lunes 1 de junio, pero la Inteligencia Artificial de Google Gemini se adelantó y ya hizo su predicción de quiénes serán los 26 guerreros que defenderán la playera del Tri en la Copa del Mundo que comenzará precisamente con el partido inaugural entre México y Sudáfrica.
La lista definitiva de la Selección Mexicana, según la IA
Porteros
- Carlos Acevedo – Santos Laguna – Portero.
- Guillermo Ochoa – AEL Limassol – Portero.
- Raúl Rangel – Chivas de Guadalajara – Portero.
Defensas
- César Montes – FC Lokomotiv – Defensa.
- Johan Vásquez – Genoa – Defensa.
- Edson Álvarez – Fenerbahce – Defensa.
- Israel Reyes – Club América – Defensa.
- Victor Guzmán – Rayados de Monterrey – Defensa.
- Jesús Angulo – Tigres UANL – Defensa.
- Jesús Gallardo – Toluca – Defensa.
- Julián Araujo – Celtic – Defensa.
- Mateo Chávez – AZ Alkmaar – Defensa.
Mbokazi, futbolista de Sudáfrica, advirtió a la Selección Mexicana a 30 días del Mundial 2026
Medios
- Luis Chávez – Dinamo Moscú – Medio.
- Luis Romo – Chivas de Guadalajara – Medio.
- Álvaro Fidalgo – Real Betis – Medio.
- Orbelín Pineda – AEK Atenas – Medio.
- Marcel Ruiz – Toluca – Medio.
- Erick Sánchez – Club América – Medio.
- Obed Vargas – Atlético Madrid – Medio.
- Roberto Alvarado – Chivas de Guadalajara – Medio.
Delanteros
- Santiago Giménez – AC Milan – Delantero.
- Raúl Jiménez – Fulham – Delantero.
- Julián Quiñones – Al Qadisiyah – Delantero.
- César Huerta – Anderlecht – Delantero.
- Alexis Vega – Toluca – Delantero.
- Germán Berterame – Inter Miami – Delantero.
Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Memo Ochoa jugarían el Mundial 2026, según la IA (Getty Images)
Fecha de anuncio de listas de convocados de cada selección del Mundial 2026
- Bosnia y Herzegovina: ya fue anunciada
- Suecia: ya fue anunciada
- Francia: 14 de mayo
- Nueva Zelanda: 14 de mayo
- Bélgica: 15 de mayo
- Costa de Marfil: 15 de mayo
- Japón: 15 de mayo
- Túnez: 15 de mayo
- Corea del Sur: 16 de mayo
- Brasil: 18 de mayo
- Austria: 18 de mayo
- República Democrática del Congo: 18 de mayo
- Portugal: 19 de mayo
- Suiza: 20 de mayo
- Marruecos: 21 de mayo
- Alemania: 21 de mayo
- Noruega: 21 de mayo
- Inglaterra: 22 de mayo
- España: 25 de mayo
- Países Bajos: 25 de mayo
- Estados Unidos: 26 de mayo
- Panamá: 26 de mayo
- Colombia: 29 de mayo
- Argentina: 30 de mayo
- México: 1 de junio
- Australia: 1 de junio
- Croacia: 1 de junio
En síntesis
- Javier Aguirre revelará la lista definitiva de 26 jugadores el lunes 1 de junio.
- La Inteligencia Artificial incluyó a Guillermo Ochoa y Santiago Giménez en su predicción mundialista.
- El partido inaugural del Mundial 2026 será el enfrentamiento entre México y Sudáfrica.