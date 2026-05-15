La Copa del Mundo 2026 está a la vuelta de la esquina y queda menos de un mes para el inicio del certamen que levanta más expectativas a lo largo y ancho del mundo. Por eso, toda la atención estará en las selecciones y sus jugadores. En el caso de México, deberá estar a la altura y será uno de los anfitriones.

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Ahora, quien habló en representación de la Selección Mexicana fue Guillermo Ochoa, quien estará disputando su 6° torneo mundialista, todo un récord. Pese a ello, en diálogo con el periodista Gera González para Bolavip, dejó en claro la importancia de jugar para el Tri en un torneo de estas características.

Así inició: “Bueno, de entrada para mí es un orgullo el estar acá, creo que es lo que hay que transmitir. Es una responsabilidad también el vestir la playera de la Selección y también hay que hacérselos ver. Y que también vean que esto no pasa todos los días, que no es sencillo estar acá“.

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Y continuó: “De repente, por más que vean que durante todos estos años he sido constante, muchos compañeros se han quedado en el camino, muchos compañeros de repente no llegan a finalizar los procesos como los mundiales. Y que bueno, que eso tengo que contagiar, el poder representar a tu país“.

Para finalizar, detalló: “Pues somos unos privilegiados. Y bueno, creo que en el día a día ellos lo ven y de mi parte pues tengo que apoyarlos, cobijarlos y también empujarlos, porque la Selección se necesita que des tu 100% que estés listo“.

¿Cuándo arranca la Copa del Mundo 2026?

Cabe recordar que el máximo certamen de selecciones iniciará el próximo jueves 11 de junio desde las 13:00 horas (Ciudad de México) con el partido inaugural en el Estadio Azteca de la capital mexicana. Allí México, uno de los anfitriones, se enfrentará a Sudáfrica por el Grupo A, marcando el inicio del torneo.

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En síntesis