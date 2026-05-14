Germán Berterame es el primer sacrificado por Javier Aguirre para el Mundial 2026: Orbelín Pineda le ganó el puesto

El camino hacia el Mundial 2026 empieza a cerrar sus puertas para algunos nombres que, en otro momento, parecían fijas en la lista definitiva. Germán Berterame atraviesa hoy sus horas más bajas respecto a la consideración de la Selección Mexicana, y todo indica que el delantero no formará parte de la expedición nacional. La decisión de Javier Aguirre no es un capricho, sino el resultado de un análisis donde el rendimiento actual y la logística parecen jugar en contra del atacante del Inter Miami.

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Orbelín Pineda: el elegido por el Vasco Aguirre para ir al Mundial

En la mente del Vasco, la jerarquía de Orbelín Pineda hoy está un escalón por encima de la de Berterame. Aunque Pineda suele desempeñarse como extremo o mediapunta y no como un nueve de área tradicional, la disputa táctica terminó trazándose entre ellos dos por una cuestión de cupos y polifuncionalidad. El estratega nacional prioriza la movilidad y el momento de Orbelín, dejando al exjugador de Rayados de Monterrey en una posición sumamente vulnerable de cara al corte final.

Orbelín Pineda quiere ir al Mundial 2026 y dejar fuera a Berterame. (GETTY IMAGES)

Además, la competencia directa en el puesto de centrodelantero es feroz y Aguirre ya tiene a sus cuatro elegidos para el área. Raúl Jiménez, Armando Hormiga González, Santiago Giménez y Guillermo Martínez son los nombres que hoy tienen el boleto asegurado en la planificación del cuerpo técnico. Con este póker de atacantes, los espacios para un quinto delantero se han reducido a cero, cerrándole el paso a un Berterame que no ha logrado romper la puerta a base de goles en el último semestre.

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Otro factor determinante que juega en contra de Berte es su presente en la MLS. Tras su salida de Monterrey, se esperaba que su carrera brillara con intensidad en el Inter Miami junto a figuras como Lionel Messi, pero la realidad ha sido mucho más discreta. No ha logrado transformarse en ese referente ofensivo que muchos proyectaban y, para colmo, la logística de la liga estadounidense es un dolor de cabeza: la MLS soltará a sus jugadores en los últimos días previos al torneo, lo que dificultaría su integración al grupo de Aguirre.

En definitiva, la combinación de una baja de juego, una competencia interna sólida y los problemas de calendario parecen haber sentenciado el destino mundialista de Berterame. El sueño de representar a México en la cita máxima se desvanece entre decisiones técnicas y una actualidad que no terminó de despegar en territorio norteamericano. Salvo un giro drástico de último momento, el delantero tendrá que ver el Mundial desde afuera mientras el Tri se apoya en los hombres de confianza del Vasco.

En síntesis

El director técnico Javier Aguirre descartó al delantero Germán Berterame de la Selección Mexicana .

descartó al delantero de la . El estratega priorizó citar a Orbelín Pineda por encima del atacante del Inter Miami .

por encima del atacante del . Raúl Jiménez, Armando González, Santiago Giménez y Guillermo Martínez son los delanteros elegidos por el Vasco.