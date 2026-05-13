Los 'Tuzos' y los 'Felinos' dan inicio a una llave sensacional. Descubre cómo sintonizar el juego desde todo México.

El Estadio Hidalgo se alista para ser huésped de un espectáculo prometedor este jueves, cuando se midan Pachuca y Pumas UNAM en un partido para no despegarse de la pantalla. Los ‘Tuzos’ y los ‘Felinos’ abrirán la serie de semifinales de la Liguilla del Clausura 2026, viéndose las caras en el marco del encuentro de ida, donde buscarán sacar ventaja.

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¿Cómo llegan Pachuca y Pumas a la semifinal del Clausura 2026?

En el caso de los ‘Tuzos’, vienen de dejar en el camino al Toluca en cuartos de final, por un triunfo global de 3-0, quitándole la corona al bicampeón vigente. Los dirigidos por Esteban Solari se impusieron por 1-0 como visitantes en el duelo de ida, mientras que vencieron por 2-0 en casa en el juego de vuelta.

Por el lado de los ‘Universitarios’, arriban luego de eliminar al Club América en cuartos de final, clasificando por ventaja deportiva tras igualar 6-6 en el global. El conjunto de Efraín Juárez empató 3-3 fuera de casa en el primer cruce de la serie, y también igualó por 3-3 en condición de local en la revancha.

Pachuca y Pumas juegan la ida de semifinales [Foto: Getty]

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Cuándo y a qué hora juegan Pachuca vs. Pumas por el Clausura 2026:

El partido Pachuca vs. Pumas UNAM se disputará este jueves 14 de mayo, en el Estadio Hidalgo, por el juego de ida de semifinales de la Liguilla del Clausura 2026. El enfrentamiento de Liga MX se llevará a cabo a partir de las 19.00 horas del Centro de México, en el único turno dispuesto en la agenda del día.

Dónde ver EN VIVO Pachuca vs. Pumas por TV en México:

El partido Pachuca vs. Pumas UNAM contará con la transmisión en directo para todo el país por televisión, en forma exclusiva, de la pantalla de FOX. El canal de TV paga será el único que pasará por esta vía el compromiso para los fanáticos locales.

Dónde ver EN VIVO Pachuca vs. Pumas por Internet en México:

El partido Pachuca vs. Pumas UNAM se podrá sintonizar en directo de manera online, vía streaming, a través de la plataforma de pago FOX One. El portal de la misma cadena será el único que transmitirá de esta forma el encuentro para el territorio mexicano.