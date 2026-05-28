El mediocampista se retira y el brasileño le ofreció la posibilidad de sumarse a su cuerpo técnico para la próxima temporada.

Jonathan Dos Santos podría estar cerca de retirarse del futbol profesional. El mediocampista de América ganó varios títulos con la camiseta azulcrema y siempre dejó en claro el cariño que siente por el club desde su llegada al equipo mexicano.

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Durante su etapa en América, Jonathan se convirtió en un jugador importante dentro del plantel por su experiencia y compromiso dentro de la cancha. Aunque las lesiones lo complicaron en distintos momentos, siempre logró mantenerse como una opción considerada.

En la última eliminación del equipo se lo vio muy afectado y las imágenes llorando rápidamente llamaron la atención de los aficionados. Para muchos, esa reacción dejó abierta la posibilidad de que su ciclo como futbolista esté llegando a su final.

Desde hace tiempo se viene hablando de un posible retiro del mediocampista de 36 años. Jonathan lo venía analizando desde hace varios meses y ahora todo indica que la decisión podría tomarse una vez finalizada la temporada.

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El nuevo puesto que podría tener Dos Santos en América

El Francotirador, columnista de Diario Récord, reveló que André Jardine ya habló con Jonathan Dos Santos sobre la posibilidad de continuar ligado al club una vez que confirme su retiro.

“Pues me dicen que, antes de marcharse, fue Jardine el que habló con el aún mediocampista de 35 años de edad para preguntarle si le gustaría ser técnico en un futuro, y si está decidido a colgar los botines, el brasileño estaría dispuesto a hacerle un hueco en su cuerpo técnico. Veamos qué decide”, expresó.

Por ahora no hay una decisión oficial, pero todo apunta a que Jonathan Dos Santos está cada vez más cerca de ponerle fin a su carrera como futbolista y comenzar una nueva etapa dentro de América.

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