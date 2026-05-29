Alexis Vega dirá presente este sábado en el segundo amistoso de México antes del Mundial, en este caso para enfrentar a Australia.

Alexis Vega sueña con jugar su segundo Mundial con la Selección Mexicana. Pero su presencia aún no está confirmada y se espera que la lista oficial de Javier Aguirre salga este domingo, unas horas después del amistoso del Tri contra Australia.

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En las últimas horas surgieron reportes sobre la posibilidad de que Alexis Vega no sea convocado debido a que no estaría al 100% desde lo físico. Sin embargo, el futbolista de Toluca manifestó estar muy bien y entrenando sin problemas.

La palabra de Alexis Vega

“Siempre se ha hablado durante mucho tiempo del tema. No es una novedad, durante muchos años han hablado de mi rodilla. En todos los partidos he demostrado con mi equipo. Como se los dije al principio, es una rodilla tocada, con muchas cirugías, pero que no impide jugar“, comentó el delantero en el Media Day de la Selección Mexicana.

“Estoy muy tranquilo, feliz, no me he perdido ningún entrenamiento. Sé que estoy peleando para estar en la lista final. Desde que acabó Qatar tengo la ilusión de llegar a un Mundial más, en mi país, con mi gente, mi familia, me motivó muchísimo, me cuidé más, bajé de peso, me puse fuerte, eso me benefició mucho, tengo la ilusión de representar a mi país, a quién no le gustaría hacer historia en su país”, agregó Alexis Vega.

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"Tu empezaste con todo lo de mi rodilla": Vega



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Por último, la estrella de Toluca comentó que no habló con Javier Aguirre acerca de la convocatoria final: “No, para nada, no está en mi cabeza hablar con el técnico para saber si estaré en el Mundial. Él sabrá el momento, así es, es su decisión, el momento y así es el futbol”.

Alexis Vega ha tenido un inicio de año complicado después de una operación en su rodilla, pero desde marzo ha regresado a jugar de manera regular con Toluca. El delantero siempre ha sido convocado por el Vasco cuando estuvo sano y está por verse si lo confirma para el Mundial.

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En síntesis