La desafiliación de Mazatlán como miembro de la Liga MX no solo hizo esfumecer el sentimiento, la ilusión, y el vínculo de la afición con su club. También afectó en forma directa a seres humanos, trabajadores: decenas de futbolistas quedaron sin equipo y no saben qué viene para ellos profesionalmente. Ahora empiezan los efectos secundarios de la decisión arbitraria, presurosa e imprudente de un poderoso.

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Mientras que algunos empleados de la institución podrán seguir en funciones en otros sectores de la misma, para el jugador la situación es muy diferente. Actualmente están sumergidos en una incertidumbre sin horizonte, ya que siguen ligados contractualmente a un club que no volverá a competir nunca más en el futbol mexicano. Así, cada uno ha quedado atado y a su vez, a su propia merced por sus carreras.

No obstante, dentro de todos estos damnificados por lo ocurrido con Mazatlán, se presenta un caso muy particular. Hay un jugador que no tiene club pero que irá al Mundial 2026, más allá de no ir en representación de una institución ya que no pertenece a ninguna. De hecho, es un “convocado incompleto” pues todos tienen a su lado el nombre del equipo al que juegan, menos él.

Es el caso del talentoso Yoel Bárcenas, extremo derecho de 32 años que formó parte de esta última plantilla de los ‘Cañoneros’ que disputó el Apertura 2026. El atacante integrará la delegación de la Selección de Panamá que jugará esta próxima Copa del Mundo. Su país lo comunicó sin poder agregar el club en el que se desempeña, pues Mazatlán ya no lo será.

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Yoel Edgar Barcenas, ex Mazatlán y mundialista con Panamá [Foto: Getty]

El delantero por banda viene de jugar todos los partidos del torneo en la última Liga MX para los Cañoneros, los 17 encuentros, aportando 3 goles y 1 asistencia en 1398 minutos. En total, Yoel Bárcenas puso fin a su etapa en Mazatlán con 111 presentaciones, que dejaron un saldo de 8 tantos y 15 pases-gol. Sin dudas, alguien que quedó en el recuerdo de los fans previo a la desafiliación del club.

“Gracias papá Dios, vamos!”, publicó el protagonista en cuestión en sus redes sociales, feliz por el llamado a Panamá para jugar el Mundial. Sin mención a su ‘ex equipo’, el extremo se mostró tan emocionado como sorprendido por la convocatoria. En el campeonato de selecciones de mitad de año, será “el mundialista sin equipo”. ¿Podrá demostrar allí lo que hizo en el futbol mexicano?