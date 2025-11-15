La Selección Mexicana juega este sábado 15 de noviembre su primer amistoso de esta Fecha FIFA. El Tri continúa enfrentándose con rivales sudamericanos y en este caso lo hará con Uruguay, en un partido que comienza a las 19:00hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Estadio Corona.
Con respecto al conjunto de Javier Aguirre, México lleva cuatro partidos sin ganar tras los empates con Japón, Corea del Sur y Ecuador y la derrota con Colombia. El Tri tiene varias ausencias en esta Fecha FIFA, especialmente la de Santiago Giménez, César Huerta y Julián Quiñones, entre otros.
Por el lado de La Celeste, Uruguay acumula una racha de cinco partidos invicto y viene de ganarle a República Dominicana y a Uzbekistán en la Fecha FIFA de octubre. México y los charrúas se enfrentaron en junio de 2024 por última vez y el Tri perdió 4-0 en el amistoso de esa oportunidad.
La probable alineación de México
- Carlos Acevedo
- Israel Reyes
- César Montes
- Johan Vásquez
- Jesús Gallardo
- Edson Álvarez
- Marcel Ruiz
- Gilberto Mora
- Hirving Lozano
- Raúl Jiménez
- Roberto Alvarado
La probable alineación de Uruguay
- Sergio Rochet
- Nahitan Nández
- Ronald Araujo
- Sebastián Cáceres
- Mathías Olivera
- Manuel Ugarte
- Rodrigo Bentancur
- Giorgian De Arrascaeta
- Maximiliano Araujo
- Brian Rodríguez
- Rodrigo Aguirre
