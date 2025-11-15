Es tendencia:
logotipo del encabezado
Amistoso

Las alineaciones de México vs. Uruguay por el amistoso internacional

México y Uruguay se enfrentan este sábado en el Estadio Corona. Los titulares de ambos equipos.

Por Patricio Hechem

Sigue a Bolavip en Google!
México y Uruguay se enfrentan en un amistoso
© Getty ImagesMéxico y Uruguay se enfrentan en un amistoso

La Selección Mexicana juega este sábado 15 de noviembre su primer amistoso de esta Fecha FIFA. El Tri continúa enfrentándose con rivales sudamericanos y en este caso lo hará con Uruguay, en un partido que comienza a las 19:00hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Estadio Corona.

Publicidad

Con respecto al conjunto de Javier Aguirre, México lleva cuatro partidos sin ganar tras los empates con Japón, Corea del Sur y Ecuador y la derrota con Colombia. El Tri tiene varias ausencias en esta Fecha FIFA, especialmente la de Santiago Giménez, César Huerta y Julián Quiñones, entre otros.

Por el lado de La Celeste, Uruguay acumula una racha de cinco partidos invicto y viene de ganarle a República Dominicana y a Uzbekistán en la Fecha FIFA de octubre. México y los charrúas se enfrentaron en junio de 2024 por última vez y el Tri perdió 4-0 en el amistoso de esa oportunidad.

La probable alineación de México

  • Carlos Acevedo
  • Israel Reyes
  • César Montes
  • Johan Vásquez
  • Jesús Gallardo
  • Edson Álvarez
  • Marcel Ruiz
  • Gilberto Mora
  • Hirving Lozano
  • Raúl Jiménez
  • Roberto Alvarado
Publicidad

La probable alineación de Uruguay

  • Sergio Rochet
  • Nahitan Nández
  • Ronald Araujo
  • Sebastián Cáceres
  • Mathías Olivera
  • Manuel Ugarte
  • Rodrigo Bentancur
  • Giorgian De Arrascaeta
  • Maximiliano Araujo
  • Brian Rodríguez
  • Rodrigo Aguirre
Pronósticos México vs Uruguay: así son las cuotas del amistoso entre latinoamericanos

ver también

Pronósticos México vs Uruguay: así son las cuotas del amistoso entre latinoamericanos

patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
No paran: Pachuca busca fichar a un viejo conocido de Fede Pereira para el Mundial de Clubes
Mundial de Clubes

No paran: Pachuca busca fichar a un viejo conocido de Fede Pereira para el Mundial de Clubes

Toluca festejó, Peñarol también: el golazo de Leo Fernández durante la paliza vs. Tigres
Toluca FC

Toluca festejó, Peñarol también: el golazo de Leo Fernández durante la paliza vs. Tigres

Los escalofriantes detalles de la muerte del futbolista Mathías Acuña
Futbol Internacional

Los escalofriantes detalles de la muerte del futbolista Mathías Acuña

Revelan que América y Rayados pujan por una joya de la MLS
Liga MX

Revelan que América y Rayados pujan por una joya de la MLS

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo