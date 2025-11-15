La Selección Mexicana juega este sábado 15 de noviembre su primer amistoso de esta Fecha FIFA. El Tri continúa enfrentándose con rivales sudamericanos y en este caso lo hará con Uruguay, en un partido que comienza a las 19:00hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Estadio Corona.

Con respecto al conjunto de Javier Aguirre, México lleva cuatro partidos sin ganar tras los empates con Japón, Corea del Sur y Ecuador y la derrota con Colombia. El Tri tiene varias ausencias en esta Fecha FIFA, especialmente la de Santiago Giménez, César Huerta y Julián Quiñones, entre otros.

Por el lado de La Celeste, Uruguay acumula una racha de cinco partidos invicto y viene de ganarle a República Dominicana y a Uzbekistán en la Fecha FIFA de octubre. México y los charrúas se enfrentaron en junio de 2024 por última vez y el Tri perdió 4-0 en el amistoso de esa oportunidad.

La probable alineación de México

Carlos Acevedo

Israel Reyes

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Edson Álvarez

Marcel Ruiz

Gilberto Mora

Hirving Lozano

Raúl Jiménez

Roberto Alvarado

La probable alineación de Uruguay

Sergio Rochet

Nahitan Nández

Ronald Araujo

Sebastián Cáceres

Mathías Olivera

Manuel Ugarte

Rodrigo Bentancur

Giorgian De Arrascaeta

Maximiliano Araujo

Brian Rodríguez

Rodrigo Aguirre