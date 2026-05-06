México tendrá un amistoso de menor nivel antes del Mundial 2026 tras la decisión que tomó Ghana

De cara a una de las últimas pruebas que tendrán los dirigidos por Javier Aguirre, las noticias no son las esperadas.

El próximo 22 de mayo de 2026 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, la Selección Mexicana tendrá un amistoso internacional ante Ghana en la previa del Mundial 2026 que comenzará algunos días después de este compromiso. En ese sentido, en las últimas horas se conoció una noticia proveniente de la delegación africana que modificó todos los planes previstos.

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Ghana vendrá a México sin sus figuras

Mientras el seleccionado nacional atraviesa intercambios de opiniones y fuertes decisiones en relación a sus convocados para la próxima Copa del Mundo, la realidad es que la otra parte del mapa la historia no es muy distinta. Por una decisión dirigencial, Ghana creyó que lo mejor era llegar a México sin sus figuras principales y presentar un elenco alternativo, que intente lucirse y ofrecerle opciones al flamante entrenador, Carlos Queiroz.

La plantilla de Ghana cuenta con jugadores de renombre como Antoine Semenyo (Manchester City), Thomas Partey (Villarreal), Iñaki Williams (Athletic Club) o el inoxidable Jordan Ayew (Leicester), por lo que se trata de un duro golpe a la competitividad del Tri que ninguno de todos ellos esté presente.

GHANA VIENE SIN FIGURAS

Siguen las malas noticias. Ghana vendrá a Puebla a jugar el 22 vs México sin sus mejores jugadores Semenyo, Fatawu, Opoong, Senaya, Sulemana y Bonsu Baah no fueron citados ya que están en competencia con sus clubes. pic.twitter.com/Y7GGydYAPy — david medrano felix (@medranoazteca) May 6, 2026

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Esto preocupa en el entorno del seleccionado nacional, porque se trata de un amistoso que no tendrá el nivel esperado. Con la fortaleza característica africana y la calidad de sus jugadores, Ghana lucía como un rival más que interesante para que México deje una última imagen confiable antes del inicio de la cita que está esperando todo un país.

Ahora, el Vasco Javier Aguirre tendrá la opción de decidir si utiliza su mejor alineación titular para terminar de pulir detalles o si le otorga la oportunidad a aquellos que corren de atrás para intentar colarse de último momento en un XI que todos quieren ver desde dentro.

En síntesis

La Selección Mexicana enfrentará a Ghana el 22 de mayo de 2026 en Puebla.

enfrentará a el en Puebla. El entrenador Carlos Queiroz presentará una plantilla alternativa sin sus principales figuras internacionales.

presentará una sin sus principales figuras internacionales. Semenyo, Partey, Williams y Ayew causarán baja para el amistoso en el Estadio Cuauhtémoc.