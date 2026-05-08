Entérate toda la programación de juegos a disputarse esta jornada y cuáles de ellos se podrán ver en México.

Este viernes 8 de mayo será una especie de ‘meseta’ entre lo que fue una semana recargada de platos muy fuertes, y un fin de semana que se viene con encuentros imperdibles. En esta jornada en particular, la agenda deportiva será ciertamente escasa en relación a lo que seguirá sábado y domingo, pero aún así habrá varias propuestas interesantes para ver.

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En esta oportunidad, no habrá partidos de Concachampions ni de Liga MX, así como tampoco de Liga MX Femenil ni de Liga Expansión. No veremos participación de equipos mexicanos este viernes, recién hasta mañana que se reanuda la Liguilla. Aprovecharán el día libre para preparar las ‘finales’ que se le vienen a cada uno de ellos.

Dentro de las alternativas para seguir por TV y online en el mediodía y tarde de hoy, se destacan partidos de las principales ligas: España, Italia, Francia y Alemania. La Premier League de Inglaterra no regresa hasta el sábado pero sí tendremos actividad de los demás torneos. Además, habrá buenas ofertas en los campeonatos de Sudamérica.

Lens buscará mantener viva la pelea por la Ligue 1 [Foto: Getty]

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La agenda de partidos de HOY viernes 8 de mayo para ver en México:

Esta es la programación completa del día de la fecha, con todos los juegos que se podrán sintonizar desde el territorio mexicano, con sus respectivas transmisiones:

Liga Española:

Levante vs. Osasuna: 13.00 horas por Canal 5, SKY Sports y ViX Premium.

Serie A:

Torino vs. Sassuolo: 12.45 horas por Disney+ Premium.

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Bundesliga:

Borussia Dortmund vs. Frankfurt: 12.30 horas por SKY Sports.

Ligue 1:

Lens vs. Nantes: 12.45 horas por FOX One.

FL Championship:

Hull City vs. Millwall: 13.00 horas por ESPN 4 y Disney+ Premium.

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Copa Argentina:

Banfield vs. San Martín (T): 18.10 horas por TyC Sports Internacional.

King Cup:

Al-Kholood vs. Al Hilal: 12.00 horas por FOX One.

Segunda División Española:

Cádiz vs. La Coruña: 12.30 horas por SKY Sports.

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Liga Uruguaya:

Wanderers vs. Liverpool: 16.30 horas por Antel TV Internacional y Disney+ Premium.

Liga Peruana:

UTC Cajamarca vs. FC Cajamarca: 14.00 horas por Fanatiz.

Liga Venezolana:

Metropolitanos vs. Estudiantes (M): 17.00 horas por Liga Futve YouTube.