Miguel Herrera critica al Tata Martino por el fracaso de México en el Mundial 2022: “Fue un tipo poco leal”

Tras un cuestionable planteamiento contra Argentina, el Piojo Herrera acusó de "poco leal" al Tata Martino durante su período al mando del Tri.

La Copa del Mundo de Qatar 2022 se presentó como la ventana inmejorable para que una camada de referentes de la Selección Mexicana, alcanzando la madurez competitiva de sus trayectorias, diera un golpe de autoridad sobre el escenario internacional. No obstante, la travesía culminó en una dolorosa decepción tras consumarse la eliminación en la fase de grupos por el criterio de diferencia de goles.

Publicidad

Uno de los capítulos que pudo haber transformado por completo el rumbo del certamen aconteció en la segunda fecha del sector ante Argentina. Luego de firmar una igualada sin anotaciones frente a Polonia en el debut, un empate ante una Albiceleste herida tras su sorpresivo tropiezo frente a Arabia Saudita ponía al cuadro sudamericano al borde del abismo; sin embargo, dos chispazos individuales terminaron por inclinar la balanza 2-0 en favor de los dirigidos por Lionel Scaloni.

Herrera carga contra Martino

El aspecto más severamente cuestionado de aquella tarde en el Estadio Lusail radicó en el esquema ultradefensivo con línea de cinco zagueros diseñado por Gerardo Martino, dejando a Raúl Jiménez en la banca de suplentes con minutos limitados y borrando por completo del terreno de juego a elementos como Edson Álvarez, Orbelín Pineda, Luis Romo y Henry Martín. Aquella postura timorata frente a un representativo argentino urgido de puntos se convirtió en la decisión más censurada en la gestión del timonel rosarino.

Entre las voces más críticas ante dicha postura táctica se encuentra Miguel Herrera, quien arremetió con dureza contra el “Tata” a prácticamente cuatro años de distancia de aquel descalabro: “Fue un tipo poco leal por lo que le dio México. No diré que entregó el partido contra Argentina o que lo vendió, es una estupidez, pero sí pudo poner una Selección más fuerte y no lo hizo“, sentenció en entrevista para Canela Deportes.

Publicidad

Andrés Guardado tuvo que salir lesionado a los 42 minutos. (Claudio Villa/Getty Images)

El “Piojo” remató su señalamiento recriminando la decisión de guardarse a las piezas de mayor jerarquía para buscar la campanada que dejara fuera de combate a la postre campeona del mundo: “Él pudo dejar fuera a Argentina del Mundial. Tenías a Edson, el mejor contención de México, y no lo pones para marcar a Messi. Pero, al menos, pon a tus mejores hombres, y no lo hizo“, concluyó tajante el estratega mexicano.

En síntesis

Miguel Herrera declaró en Canela Deportes que Gerardo Martino fue poco leal.

declaró en Canela Deportes que Gerardo Martino fue poco leal. México perdió 2-0 contra Argentina en la fase de grupos de Qatar 2022.

perdió 2-0 contra Argentina en la fase de grupos de Qatar 2022. Gerardo Martino dejó en la banca a Edson Álvarez y Raúl Jiménez.