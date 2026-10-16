Mientras Piojo Herrera gana 1,5 millones en Atlante, el salario de Esteban Solari en Pumas

Miguel Herrera y Esteban Solari se enfrentan este viernes en el Atlante vs. Pumas por la Jornada 12 del Apertura 2026. Ambos entrenadores perciben salarios importantes en la Liga MX, pero ¿cuánto gana cada uno y quién cobra más?

Desde las 21:00 hs de la CDMX, Atlante recibe a Pumas UNAM en el Estadio Azteca por la Jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Será un partido importante para ambos equipos, que necesitan sumar puntos para cumplir sus objetivos en el campeonato.

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Los Potros, dirigidos por Miguel Herrera, tienen 11 puntos y necesitan conseguir una victoria para alejarse de la parte baja de la tabla de posiciones. Por su parte, los universitarios suman 16 unidades y están obligados a ganar si quieren mantener sus posibilidades de clasificarse a la próxima Liguilla.

En la previa de este encuentro, también aparece un dato interesante relacionado con los entrenadores: sus salarios. Mientras el Piojo Herrera percibe una importante cifra por su trabajo en Atlante, Esteban Solari también cuenta con un sueldo destacado al frente de Pumas.

Miguel Herrera y Esteban Solari ganan 1,5 millones de dólares

Tanto Miguel Herrera como Esteban Solari perciben un salario de 1,5 millones de dólares, de acuerdo con las cifras que se manejan sobre sus respectivos contratos. De esta manera, los entrenadores de Atlante y Pumas tendrían el mismo ingreso por dirigir a sus equipos en el futbol mexicano.

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El Piojo Herrera cuenta con una amplia trayectoria en la Liga MX y afronta el desafío de llevar a Atlante a mejores resultados en el Apertura 2026. Del otro lado, Solari busca consolidar su proyecto al frente de Pumas y conseguir los puntos necesarios para que el equipo universitario pueda meterse en la pelea por un lugar en la Liguilla.

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