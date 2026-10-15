Piojo Herrera fulmina a referente de la Selección Mexicana: “Es muy bueno, pero ya cumplió su ciclo”

De cara al Mundial 2030, el Piojo Herrera reveló quién de los referentes del Tri debería dejar su lugar para las nuevas generaciones.

El arranque del ciclo rumbo al Mundial 2030 no ha tenido el comienzo esperado. En sus primeras cuatro presentaciones al frente de la Selección Mexicana, Rafael Márquez cosechó dos empates frente a Colombia y Perú, acompañados por dos dolorosas derrotas ante Estados Unidos y Chile que sembraron incertidumbre en la afición azteca.

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Raúl Jiménez y Julián Quiñones encabezaron la nómina de ausencias por lesión para las Fechas FIFA de septiembre y octubre. Sin embargo, la gran mayoría de las piezas consideradas formaron parte de la convocatoria del Mundial 2026, situación que, de mantener dicha estructura, arrojaría una base de mayor veteranía para el siguiente proceso.

En el duelo de octavos de final ante Inglaterra, el promedio de edad del once titular ascendió a 27.8 años, evidencia clara de la urgencia de concretar un relevo generacional con juventud que revolucione el rendimiento. Al respecto, Miguel Herrera tiene identificado el sector del campo donde resulta imperioso un cambio radical.

Herrera proyecta que Gallardo no estará en el 2030

El “Piojo” Herrera puso el foco de atención en la lateral izquierda, postulando a Mateo Chávez por encima de la continuidad de Jesús Gallardo, mientras contestando la pregunta sobre aquellas estrellas que ya cumplieron su ciclo: “Para mí, el lateral del Toluca, que se me hace un extraordinario jugador… me parece que hoy el ‘Tiloncito’ debería recibir más oportunidades. Porque Gallardo tiene 31 años, ¿no?“, comentó.

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“EL TILONCITO DEBERÍA TENER MÁS OPORTUNIDADES, GALLARDO NO SÉ SI LLEGUÉ AL OTRO MUNDIAL” 🤷‍♂️



Miguel Herrera, sobre la primera gira de Rafa Márquez con el Tri 🇲🇽



“SE HIZO MUCHO DRAMA POR ESTE INICIO” 😒#LUP pic.twitter.com/gebTbSHUAI — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 14, 2026

Señalando al factor biológico como el principal obstáculo para Gallardo, Herrera argumentó las razones para otorgar mayor rodaje al elemento con recorrido en el AZ Alkmaar: “No sé si con la fuerza que tiene; el chavo es muy bueno, la verdad, es muy profesional, se ve que físicamente anda muy bien siempre, pueda llegar a los 34 años con esa fuerza al Mundial 2030, pero el ‘Tiloncito’ lo anda haciendo muy bien, entonces yo creo que deberían darle un poquito más de bola“, sentenció.

Gallardo, actualmente con 32 años, se posiciona como el séptimo futbolista con más partidos en la historia de la Selección Mexicana empatado con Raúl Jiménez en 130 apariciones, figurando además como el principal referente heredado de la gestión de Javier Aguirre. Tratándose de uno de los hombres de mayor jerarquía en el vestidor actual, relegar al tabasqueño por un tema ajeno a su nivel futbolístico representará una decisión compleja para el “Kaiser”.

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En síntesis