México y Argentina se enfrentan este viernes 14 de noviembre por los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17. El partido comienza a las 08:45hs (CDMX) y uno de los equipos avanzará a los octavos de final y el otro tendrá que despedirse.

México y Argentina vuelven a encontrarse en un Mundial juvenil después de lo que fue su duelo por los cuartos de final del Mundial Sub-20, en el que ganó la albiceleste por 2-0. En dicho partido estuvo presente Gilberto Mora, pero en el juego de este viernes la joya está ausente.

La ausencia de Gilberto Mora se debe a que el futbolista de Xolos directamente no fue convocado a participar del Mundial Sub-17. Luego de su gran rendimiento en el Sub-20, el joven volvió a Tijuana para seguir disputando juegos de la Liga MX con su equipo.

Sin embargo, Gilberto Mora sufrió la fractura del tercer metacarpiano de la mano izquierda y no pudo estar presente en las últimas dos jornadas. Más allá de esta situación, el joven de 17 años fue convocado a la Selección Mexicana durante esta Fecha FIFA, aunque está por verse si suma minutos.

Si todo se encamina como se espera, Gilberto Mora jugará el Mundial 2026 con tan solo 17 años y será un jugador importante para Javier Aguirre. Mientras tanto, el conjunto Sub-17 de México buscará dar el ‘batacazo’ frente a Argentina en estos dieciseisavos de final.

La alineación de México ante Argentina

Santiago López

Michael Corona

Félix Contreras

Ian Olvera

Jhonnatan Grajales

Oscar Pineda

José Mancilla

Iñigo Borgio

Gael García

Luis Gamboa

Aldo De Nigris