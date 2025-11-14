Las alineaciones de México vs. Argentina por los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17

Este viernes 14 de noviembre comienzan a disputarse los dieciseisavos del Mundial Sub-17. En este caso, la Selección Mexicana se enfrenta con Argentina en un partido que comienza a las 08:45hs (CDMX). El ganador se cruzará con el vencedor del juego entre Portugal y Bélgica.
Por el lado del Tri, México clasificó a esta instancia casi que de milagro al terminar como el octavo mejor tercero. La selección nacional pudo avanzar de la Fase de Grupos gracias al criterio de desempate a través del Fairplay y ahora tendrá enfrente el mejor equipo de la primera fase.
Con respecto al rival de México, la Selección Argentina avanzó de ronda al ser el mejor equipo. La albiceleste ganó los tres partidos que disputó y tuvo una diferencia de gol de +9. Por lo tanto, al menos en la previa, el conjunto sudamericano es favorito a avanzar.
La probable alineación de México
- Santiago López
- Michael Corona
- Félix Contreras
- Ian Olvera
- Jhonnatan Grajales
- Oscar Pineda
- José Mancilla
- Iñigo Borgio
- Gael García
- Luis Gamboa
- Aldo De Nigris
La probable alineación de Argentina
- Alber Castelau
- Santiago Silveira
- Fernando Closter
- Matías Satas
- Simón Escobar
- Alejandro Tello
- Felipe Pujol
- Uriel Ojeda
- Ramiro Tulián
- Santiago Espindola
- Tthomas de Martis
ver también
¿Qué pasa si México pierde, empata o gana contra Argentina en el Mundial Sub-17 2025?