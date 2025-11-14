Las alineaciones de México vs. Argentina por los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17

Este viernes 14 de noviembre comienzan a disputarse los dieciseisavos del Mundial Sub-17. En este caso, la Selección Mexicana se enfrenta con Argentina en un partido que comienza a las 08:45hs (CDMX). El ganador se cruzará con el vencedor del juego entre Portugal y Bélgica.

Publicidad

Publicidad

Por el lado del Tri, México clasificó a esta instancia casi que de milagro al terminar como el octavo mejor tercero. La selección nacional pudo avanzar de la Fase de Grupos gracias al criterio de desempate a través del Fairplay y ahora tendrá enfrente el mejor equipo de la primera fase.

Con respecto al rival de México, la Selección Argentina avanzó de ronda al ser el mejor equipo. La albiceleste ganó los tres partidos que disputó y tuvo una diferencia de gol de +9. Por lo tanto, al menos en la previa, el conjunto sudamericano es favorito a avanzar.

La probable alineación de México

Santiago López

Michael Corona

Félix Contreras

Ian Olvera

Jhonnatan Grajales

Oscar Pineda

José Mancilla

Iñigo Borgio

Gael García

Luis Gamboa

Aldo De Nigris

Publicidad

Publicidad

La probable alineación de Argentina

Alber Castelau

Santiago Silveira

Fernando Closter

Matías Satas

Simón Escobar

Alejandro Tello

Felipe Pujol

Uriel Ojeda

Ramiro Tulián

Santiago Espindola

Tthomas de Martis