Qué canal está pasando México vs. Paraguay por el Mundial Sub-17 Femenil

La Selección Mexicana se está midiendo ante Paraguay por el Mundial Sub-17 y este es el canal que lo pasa.

Por Ramiro Canessa

México vs. Paraguay por el Mundial Sub-17
© Selección Mexicana Femenil.México vs. Paraguay por el Mundial Sub-17

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 ya se encuentra enfrentando a Paraguay en los Octavos de Final del Mundial Femenil Sub-17. El partido, que se juega en la Academia de Fútbol Mohammed VI en Marruecos, representa una gran oportunidad para que el equipo dirigido por Miguel Gamero avance a los Cuartos de Final tras siete años de espera.

En este momento, las jóvenes futbolistas mexicanas buscan imponer su ritmo y demostrar su calidad en el torneo. La afición está pendiente del desarrollo del encuentro, confiando en que México logre superar a Paraguay y mantener viva la ilusión de avanzar a la siguiente ronda.

¿Dónde ver el partido entre México y Paraguay?

Para quienes quieran seguir el partido del Tri, México vs Paraguay Sub‑17 Femenil ya comenzó este miércoles 29 de octubre a las 09:30 horas (CDMX) y se transmite por TV abierta: el mismo está siendo transmitido en vivo por TUDN, ViX y FIFA+.

El conjunto que logre imponerse hoy se medirá a Italia en los Cuartos de Final. Las italianas llegan con confianza tras golear 4‑0 a Nigeria, lo que anticipa un desafío aún más exigente para el equipo que avance desde este enfrentamiento latinoamericano.

En síntesis

  • El Mundial Femenil Sub-17 se juega en la Academia de Fútbol Mohammed VI en Marruecos.
  • México Femenil Sub-17 enfrenta a Paraguay en los Octavos de Final hoy.
  • El partido comenzó a las 09:30 horas (CDMX) y se transmite por TUDN, ViX y FIFA+.
