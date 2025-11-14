Quién es Santiago López, el portero de Toluca que vengó a México y dejó a Argentina sin Mundial Sub-17

En el marco de los 16avos de Final del Mundial Sub-17 2025, la Selección Mexicana dio el golpe y eliminó a Argentina luego de vencerlo en los penales por 4-3. Luego de un disputado partido que terminó por 2-2, con momentos cambiantes, el Tri lo empató sobre el final y sacó al conjunto sudamericano.

En la tanda de penales brilló el joven portero de 17 años Santiago López, perteneciente a las fuerzas básicas de Toluca. El jugador atajó el único penal de toda la tanda que no fue convertido, el primero de Argentina, ejecutado por Gastón Bouhier.

El futbolista nacido en 2008 en Aguascalientes forma parte del conjunto Sub-19 de los Diablos Rojos, donde fue parte del Apertura 2025 de la categoría hasta su partida al torneo internacional. Disputó 12 partidos, recibió 12 goles y mantuvo la valla invicta en 5 ocasiones.

El guardameta de 1,83 de alto arribó este año a la institución escarlata desde el Necaxa. Ahora, esta vidriera del torneo le permitirá seguir creciendo para demostrar que es un jugador a seguir de cerca no solo para Toluca, sino también para debutar en la Primera de algún otro conjunto que necesita arquero.

Cabe destacar, además, que ejecutó el último disparo en la tanda que le dio la clasificación a los Octavos de Final. Además, fue premiado como el jugador del partido por parte de la organización. Una demostración del carácter del futbolista para hacerse cargo de momentos importantes de un partido.

¿Cuándo y contra quién juega la Selección Mexicana por los Octavos de Final del Mundial Sub-17?

De cara a los Octavos de Final, la Selección Mexicana se estará enfrentando a Portugal el próximo martes 18 de noviembre con horario aún a definir por parte de la organización. Tampoco está definido que cancha de la Aspire Zone de Rayán se jugará.

