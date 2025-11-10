En el marco del partido Desempate de los Cuartos de Final de Conferencia, San Diego FC goleó 4-0 en condición de local en el Snapdragon Stadium y se quedó con el tercer partido de la serie ante Portland Timbers. El equipo que debutó en esta temporada en el torneo ya está entre los 8 mejores del torneo.

Tras la victoria 2-1 de local y la derrota en penales 3-2 tras empatar 2-2, dejó la serie igualada 1-1, ya que para el torneo, la derrota sobre penales significó la igualdad en la serie ante el cuadro de Portland. El reglamento exige un tercer partido si la serie queda empatada.

Ahora, el equipo de Hirving Lozano tiene rival confirmado y será Minnesota United, que viene de eliminar a otro equipo importante del torneo como lo es Seattle Sounders. En el otro lado de la llave de la Conferencia Oeste, Vancouver Whitecaps se medirá ante Los Angeles FC de Son Heung-Min.

En lo que respecta a la Conferencia Este, Philadelphia Union chocará ante New York City FC y FC Cincinnati jugará ante el Inter Miami de Lionel Messi. De los ocho equipos que sigue en carrera, apenas New York City FC y Los Angeles FC fueron campeones, en 2021 y 2022, respectivamente.

¿Cuándo vuelve a jugar San Diego FC e Hirving Lozano por la MLS 2025?

La serie entre San Diego FC y Minnesota United será a partido único según el reglamento, y se jugará el próximo martes 25 de noviembre con horario a confirmar. Será local el equipo del Chucky y cabe mencionar que en caso de empate en los 90 minutos se jugarán dos tiempos extra de 15 minutos y si persiste el empate una tanda de penales de ser necesario.

En síntesis

