Ya quedan poco menos de ocho meses para el inicio de la Copa del Mundo 2026 que se desarrollará a partir del 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. Todos los preparativos avanzan a buen ritmo y también se van conociendo a los clasificados al torneo.

Antes que termine el año será el sorteo de los grupos, donde los equipos conocerán a sus rivales de cara a la competencia. Sin embargo, acorde a la información del periodista Alexis María Martín-Tamayo Blázquez, más conocido como Mr.Chip, habló sobre un insólito cambio en el sorteo en su canal de YouTube.

Así lo explicó: “FIFA está preparando una sorpresa para el sorteo de la Copa del Mundo y esa sorpresa lo que está barajando ahora mismo FIFA es la posibilidad de que las nueve selecciones que sean cabezas de serie gracias al Ranking FIFA puedan elegir el grupo de la Copa del Mundo en el que quieren jugar, lo que daría cabida a un juego de estrategias bastante interesante”.

Detalló cómo serían esas elecciones: “Una primera posibilidad era que cada una pudiera elegir en función de su ranking. Es decir, España, que es la #1 ahora mismo, si acaba llegando a la fecha de noviembre puede ser la primera en elegir el grupo al que quiere ir. Luego ir a la segunda, la tercera y la cuarta, etc”.

Y continuó: “Pero parece que FIFA prefiere que esto sea un poquito más aleatorio y haría un sorteo entre las nueve selecciones cabezas de serie e iría sacando a cada una de esas nueve selecciones. A medida que fueran saliendo irían diciendo bueno, pues yo quiero en el B, yo quiero en el E, yo quiero en el C”.

Para cerrar, manifestó: “Esto da lugar a un divertido juego de estrategias porque ya se conoce el árbol de los 16avos, octavos, cuartos, semifinales y final. A medida que cada selección vaya eligiendo el grupo en el que quiere ir, las que van después ya saben por dónde están las rutas, por dónde pueden ir las selecciones más potentes. A lo mejor elegir su grupo en función de eso y no de las condiciones climáticas o de hospedaje, que podía ser lo primero que alguno tuviera en la cabeza. Bueno, esta, insisto, es una idea que aún no está confirmada al 100%, pero es algo que tiene FIFA en la cabeza y a mí me parece bastante interesante”.

¿Cuándo y dónde es el sorteo de los grupos del Mundial 2026?

Cabe recordar que el sorteo de los 12 grupos del certamen internacional de selecciones se llevará a cabo el próximo viernes 5 de diciembre en el Centro Kennedy en la ciudad estadounidense de Washington D. C. desde las 11:00 horas (Ciudad de México).