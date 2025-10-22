Gilberto Mora es la gran promesa que tiene el futbol mexicano y todos esperan que se termine convirtiendo en una estrella mundial si es que sigue por este camino. Desde que tiene 16 años ha demostrado ser un distinto y seguramente pueda dar que hablar.

El mediocampista se está destacando Xolos de Tijuana, y también en la Selección Mexicana mayor, lo que hace en cada partido deja en claro que es un jugador distinto al resto. Ya lo mostró en el Mundial Sub-20 y el mundo del futbol habla de su nivel.

Gil Mora ya despertó la atención de varios clubes europeos que mandaron scouts para seguirlo de cara al futuro. Los equipos que están interesados en contar con sus servicios son: Real Madrid, Barcelona y Manchester United. Además de otros clubes que no se nombraron.

Ya muchos lo llenaron de elogios y el que ahora que se rindió a los pies de Gil Mora y lo destacó por encima del resto fue Santiago Giménez, delantero mexicano que juega en el Inter de Milán, y lo definió en dos palabras: “Es diferente”.

La frase de Santi Giménez sobre Gil Mora



“Me he cruzado con muchos jugadores buenos que les falta mentalidad. Me acuerdo que en Copa Oro, yo llegué último al bus. Iba volteando y todos con su teléfono, viendo redes. Y en una volteo y veo a Morita leyendo un libro, y ahí digo: este es diferente”, expresó.

Santiago Giménez revela el motivo que por el que no puede jugar en Chivas

“Por lo que me han dicho, no puedo jugar en Chivas. Para eso tendría que haber nacido en México o que mis papás fueran mexicanos, y no es así”, comentó el atacante que si bien representa a México, nació en Argentina y las reglas del club de Guadalajara no lo permiten.

