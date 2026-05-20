El equipo del Piojo Herrera ya empezó su preparación

El nuevo director técnico de DiDi, Miguel “El Piojo” Herrera, ya inició con sus labores y todos deben dar su máximo esfuerzo para ser seleccionados. ¿No sabes de qué estamos hablando? Todo esto pasó en el primer episodio de la miniserie digital de DiDi -estilo falso documental- Aquí Todos Juegan.

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El ex entrenador del Tri tomó las riendas de la oficina de DiDi y ya está haciendo de las suyas. Lagartijas con aplauso por llegar tarde, entrenamientos para jugadores plurifuncionales, discursos motivacionales y finalmente… la lista de seleccionados. ¿Quiénes estarán en la convocatoria? Sólo el Piojo lo sabe.

Además, el director técnico planteó cuáles son las problemáticas a las que se enfrentan los usuarios y cómo deberán resolverlas con la superapp de DiDi. Eso sí, que la regla de hacer lagartijas es igual para todos, incluido el Piojo. ¿Podrá hacer 30 con aplauso? No te pierdas el primer episodio de Aquí Todos Juegan.