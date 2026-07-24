Piojo Herrera ya no está con nosotros

Pero sigue vivo, no manchen… Miguel Herrera ya no está a cargo de las oficinas de DiDi y en su despedida no quiso lágrimas ni saludos. Simplemente dejó su lugar, pero no sin antes dejarles un regalito a sus empleados… bueno, ex empleados. Vean todo en el nuevo y último episodio de la miniserie -estilo falso documental- Aquí Todos Juegan.

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Con el Piojo vivimos grandes aventuras. Aprendimos a realizar varias tareas, a estar siempre listos ante cualquier adversidad. A que no nos avergüence equivocarnos y a seguir intentando. Aprendimos a sufrir, pero también a celebrar. No quedan dudas que el Director Técnico dejará un vacío en todo este grupo, pero no todo es tristeza, ya que la superapp de DiDi fue el aliado indispensable en la época futbolera más importante del año.

El último regalo del Súper Piojo-jín está a la altura de su legado. ¿Se imaginan qué es? Tendrán que verlo en el episodio final de Aquí Todos Juegan, la serie hecha por DiDi que ya está disponible en el canal de YouTube de DiDi y en las demás redes sociales.