El nuevo equipo que dirigirá el Piojo Herrera

El campeonato está a punto de empezar y la emoción sigue subiendo día tras día. Pero no todo es felicidad, ¡porque las ciudades se volverán un caos! Que si hay mucho tráfico, que las tiendas y los restaurantes estarán llenos, se avecina un desastre, pero DiDi ya trabajó en ello, con su superapp, para darle soluciones a todos.

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Y la respuesta no es cualquier cosa, es un hombre con años de trayectoria, un exjugador, con títulos en el futbol nacional, aguerrido, carismático y lo más importante, con experiencia en el campeonato, nada más y nada menos que Miguel ‘El Piojo’ Herrera.

Así es, el Piojo es el director técnico elegido por DiDi para preparar al equipo, desde el área de marketing, legal y recursos humanos de la empresa hasta los repartidores y conductores de la superapp.

Herrera le imprimirá su característico estilo y experiencia para que todas las tareas salgan de la mejor manera, para así disfrutar de esta época futbolera en este contexto de caos y falta de accesos.

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Pero el Piojo no estará solo, también contará con la ayuda de Daniel Sosa y Karina Torres, además de otros influencers clave como Marlene Ont, Azuky y Emmanuel Colli. Además toda esta experiencia la podremos mirar en la miniserie digital -estilo falso documental- Aquí Todos Juegan, que constará de 4 capítulos y 6 momentos.

Así que ya lo saben, estén pendientes a las redes sociales de DiDi para ver esta serie y, lo más importante, siéntanse tranquilos porque la superapp de DiDi será su mejor aliado en este campeonato.

Mira el primer episodio aquí.