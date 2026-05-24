Este domingo 24 de mayo comenzó oficialmente a disputarse Roland Garros 2026, el segundo Grand Slam del tenis. El cuadro varonil está condicionado por completo debido a la ausencia de Carlos Alcaraz y parece difícil que alguien le pueda arrebatar el título a Jannik Sinner, al menos en la previa.

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Carlos Alcaraz no juega Roland Garros 2026 por una lesión en la muñeca derecha que sufrió a mediados de abril en el ATP 500 de Barcelona, más precisamente en el juego de segunda ronda contra Otto Virtanen.

Después de realizarse exámenes médicos, el español anunció que no llegaría a recuperarse para el segundo Grand Slam de la temporada. Recordemos que Carlos Alcaraz es el bicampeón vigente de Roland Garros, pero no podrá defender la corona.

La lesión del murciano ha sido más grave de lo pensado porque el #2 del mundo también anunció que no podrá jugar ni Wimbledon ni ningún torneo de la gira de hierba. De esta manera, todavía van a faltar algunas semanas para el regreso del español.

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¿Cuándo podría volver?

Aunque no hay una fecha estimada, el español podría volver en el Masters 1000 de Canadá, torneo que se disputa del 2 al 12 de agosto, o a más tardar en el Masters 1000 de Cincinnati (que se lleva a cabo del 13 al 23 de agosto).

En síntesis