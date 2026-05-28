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Así quedó el ranking ATP tras la derrota de Jannik Sinner con Juan Manuel Cerúndolo en Roland Garros 2026

Este jueves se generó el gran batacazo de Roland Garros tras la eliminación de Jannik Sinner en manos de Juan Manuel Cerúndolo.

Jannik Sinner quedó eliminado en Roland Garros 2026
© Getty ImagesJannik Sinner quedó eliminado en Roland Garros 2026

Jannik Sinner perdió en la segunda de Roland Garros en lo que es la noticia más impactante de todo el torneo. El italiano estaba destinado a ganar el partido ante Juan Manuel Cerúndolo, pero en el tercer set empezó a sufrir molestias que le impidieron volver a la normalidad.

El argentino derrotó a Jannik Sinner por 3-6 2-6 7-5 6-1 y 6-1 y logró el gran batacazo en la edición actual de Roland Garros. El actual número uno del mundo era el máximo favorito a coronarse en París sin la ausencia de Carlos Alcaraz, pero no podrá llevarse el título por primera vez.

Todavía no está claro qué le sucedió a Jannik Sinner, si fue un golpe de calor o calambres. Pero el italiano se quedó en la pista incluso casi sin poder moverse esperando que el tiempo lo ayude a mejorar, pero no ocurrió y Juan Manuel Cerúndolo se llevó el triunfo.

A pesar de la derrota, Jannik Sinner se mantiene cómodo en el primer puesto del ranking ATP. Novak Djokovic y Alexander Zverev, entre otros, tienen la gran oportunidad de ir en búsqueda del título tras la eliminación del italiano.

Ranking ATP en vivo tras la derrota de Jannik Sinner

PosiciónTenistaPuntos
1Jannik Sinner13500
2Carlos Alcaraz9960
3Alexander Zverev5405
4Félix Auger-Aliassime4090
5Ben Shelton3920
6Álex De Minaur3905
7Novak Djokovic3760
8Daniil Medvedev3760
9Taylor Fritz3720
10Alexander Bublik2930
11Jiri Lehecka2575
12Andrey Rublev2360
13Flavio Cobolli2340
14Casper Ruud2325
15Karen Khachanov2320
16Lorenzo Musetti2315
17Luciano Darderi2300
18Learner Tien2220
19Valentin Vacherot2145
20Arthur Fils1940

En síntesis

Ver también

Por qué Carlos Alcaraz no juega Roland Garros 2026

  • El tenista Juan Manuel Cerúndolo derrotó a Jannik Sinner en la segunda ronda de Roland Garros.
  • El actual número uno Jannik Sinner se mantiene líder del ranking con 12250 puntos.
  • No se sabe aún qué malestar padeció Jannik Sinner, si fue golpe de calor o calambres.
Patricio Hechem
Patricio Hechem
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