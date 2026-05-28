Este jueves se generó el gran batacazo de Roland Garros tras la eliminación de Jannik Sinner en manos de Juan Manuel Cerúndolo.

Jannik Sinner perdió en la segunda de Roland Garros en lo que es la noticia más impactante de todo el torneo. El italiano estaba destinado a ganar el partido ante Juan Manuel Cerúndolo, pero en el tercer set empezó a sufrir molestias que le impidieron volver a la normalidad.

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El argentino derrotó a Jannik Sinner por 3-6 2-6 7-5 6-1 y 6-1 y logró el gran batacazo en la edición actual de Roland Garros. El actual número uno del mundo era el máximo favorito a coronarse en París sin la ausencia de Carlos Alcaraz, pero no podrá llevarse el título por primera vez.

Todavía no está claro qué le sucedió a Jannik Sinner, si fue un golpe de calor o calambres. Pero el italiano se quedó en la pista incluso casi sin poder moverse esperando que el tiempo lo ayude a mejorar, pero no ocurrió y Juan Manuel Cerúndolo se llevó el triunfo.

A pesar de la derrota, Jannik Sinner se mantiene cómodo en el primer puesto del ranking ATP. Novak Djokovic y Alexander Zverev, entre otros, tienen la gran oportunidad de ir en búsqueda del título tras la eliminación del italiano.

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Ranking ATP en vivo tras la derrota de Jannik Sinner

Posición Tenista Puntos 1 Jannik Sinner 13500 2 Carlos Alcaraz 9960 3 Alexander Zverev 5405 4 Félix Auger-Aliassime 4090 5 Ben Shelton 3920 6 Álex De Minaur 3905 7 Novak Djokovic 3760 8 Daniil Medvedev 3760 9 Taylor Fritz 3720 10 Alexander Bublik 2930 11 Jiri Lehecka 2575 12 Andrey Rublev 2360 13 Flavio Cobolli 2340 14 Casper Ruud 2325 15 Karen Khachanov 2320 16 Lorenzo Musetti 2315 17 Luciano Darderi 2300 18 Learner Tien 2220 19 Valentin Vacherot 2145 20 Arthur Fils 1940

En síntesis