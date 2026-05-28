Jannik Sinner perdió en la segunda de Roland Garros en lo que es la noticia más impactante de todo el torneo. El italiano estaba destinado a ganar el partido ante Juan Manuel Cerúndolo, pero en el tercer set empezó a sufrir molestias que le impidieron volver a la normalidad.
El argentino derrotó a Jannik Sinner por 3-6 2-6 7-5 6-1 y 6-1 y logró el gran batacazo en la edición actual de Roland Garros. El actual número uno del mundo era el máximo favorito a coronarse en París sin la ausencia de Carlos Alcaraz, pero no podrá llevarse el título por primera vez.
Todavía no está claro qué le sucedió a Jannik Sinner, si fue un golpe de calor o calambres. Pero el italiano se quedó en la pista incluso casi sin poder moverse esperando que el tiempo lo ayude a mejorar, pero no ocurrió y Juan Manuel Cerúndolo se llevó el triunfo.
A pesar de la derrota, Jannik Sinner se mantiene cómodo en el primer puesto del ranking ATP. Novak Djokovic y Alexander Zverev, entre otros, tienen la gran oportunidad de ir en búsqueda del título tras la eliminación del italiano.
Ranking ATP en vivo tras la derrota de Jannik Sinner
|Posición
|Tenista
|Puntos
|1
|Jannik Sinner
|13500
|2
|Carlos Alcaraz
|9960
|3
|Alexander Zverev
|5405
|4
|Félix Auger-Aliassime
|4090
|5
|Ben Shelton
|3920
|6
|Álex De Minaur
|3905
|7
|Novak Djokovic
|3760
|8
|Daniil Medvedev
|3760
|9
|Taylor Fritz
|3720
|10
|Alexander Bublik
|2930
|11
|Jiri Lehecka
|2575
|12
|Andrey Rublev
|2360
|13
|Flavio Cobolli
|2340
|14
|Casper Ruud
|2325
|15
|Karen Khachanov
|2320
|16
|Lorenzo Musetti
|2315
|17
|Luciano Darderi
|2300
|18
|Learner Tien
|2220
|19
|Valentin Vacherot
|2145
|20
|Arthur Fils
|1940
En síntesis
- El tenista Juan Manuel Cerúndolo derrotó a Jannik Sinner en la segunda ronda de Roland Garros.
- El actual número uno Jannik Sinner se mantiene líder del ranking con 12250 puntos.
- No se sabe aún qué malestar padeció Jannik Sinner, si fue golpe de calor o calambres.