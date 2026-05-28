¿Qué le pasó a Jannik Sinner y por qué perdió con Juan Manuel Cerúndolo en Roland Garros 2026?

Uno de los partidos más sorprendentes de lo que va del año fue el que protagonizó Jannik Sinner este jueves en la segunda ronda de Roland Garros. El italiano estaba listo para agrandar su distancia en el ranking ATP con un título que parecía allanado luego de la baja confirmada de Carlos Alcaraz, aunque todo eso quedó en el olvido tras despedirse de manera temprana del segundo Grand Slam del año por causas inesperadas.

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Los problemas físicos que presentó Jannik Sinner en Roland Garros

El encuentro comenzó muy favorable para el Sinner, marcando la diferencia que se esperaba con un contundente 6-3, 6-2 que parecía encaminar una victoria bastante sencilla. De hecho, en la tercera manga se encontraba con dos oportunidades de sacar para partido y todos se preparaban para aplaudir un nuevo triunfo del número 1 del mundo, pero todo se modificó en instantes.

Juan Manuel Cerúndolo recuperó el primer break y se encontró con un 5-3 que le dio una nueva oportunidad al italiano, pero Sinner comenzó a mostrar claros signos de incomodidad. En el 5-4, estando 0-40 abajo solicitó poder ir al baño debido a sufrir un golpe de calor debido a las altas temperaturas que están arrasando todo a su paso en Europa. Regresó y el argentino aprovechó para quedarse con el set y estirar la definición.

🥵😱 SORPRESA Y PREOCUPACIÓN PARA SINNER.



El italiano detuvo el juego en el 5-4 por aparentes calambres y mareos por el calor intenso de #RolandGarros.



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En ese mismo momento, otro problema recurrente de Sinner se hizo presente: los calambres. Así y todo, intentó continuar como pudo, más que nada por el orgullo deportivo que por las posibilidades de remontar el encuentro ante el número 56 clasificado, pero sus esfuerzos fueron en vano y Juanma se llevó el encuentro con parciales finales de 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1 en 3h31m.

Ahora, tras obtener la victoria más importante de su trayectoria a los 24 años, Cerúndolo espera por Martín Landaluce o Vit Kopriva en la tercera ronda de RG. Por su parte, la buena noticia para Sinner es que no perderá su primer puesto en el ranking ATP debido a la enorme diferencia que tiene con Alcaraz, el español que se presenta como el máximo perseguidor en la clasificación.

En síntesis

El número 1 del mundo, Jannik Sinner , sufrió una sorpresiva eliminación en la segunda ronda de Roland Garros ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo .

, sufrió una sorpresiva eliminación en la segunda ronda de ante el argentino . Tras dominar cómodamente los dos primeros sets por 6-3 y 6-2 , el italiano vio frustrada su victoria al comenzar a padecer calambres y un golpe de calor debido a las altas temperaturas en Europa.

, el italiano vio frustrada su victoria al comenzar a padecer debido a las altas temperaturas en Europa. Cerúndolo, de 24 años, remontó el partido y avanzó a la tercera ronda del Grand Slam, mientras que Sinner mantendrá el primer puesto del ranking ATP pese a la derrota.