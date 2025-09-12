¿Por qué no juega Carlos Alcaraz en España vs. Dinamarca por la Copa Davis 2025?

Este viernes 12 de septiembre han arrancado distintas eliminatorias entre países que buscan llegar a las Finals de la Copa Davis que se disputarán entre el 18 y 23 de noviembre en Bologna. Dos de estos equipos son España y Dinamarca, en una llave que se disputa en Marbella.

En un escenario ideal, el enfrentamiento entre España y Dinamarca sería muy atractivo. Sin embargo, este contexto no se dará porque Carlos Alcaraz no estará presente para defender a su país en esta serie importante que otorga un lugar en las Finals del certamen de tenis.

¿Por qué no juega Carlos Alcaraz?

Carlos Alcaraz se bajó de la convocatoria después del título obtenido en el US Open 2025 luego de derrotar a Jannik Sinner y de convertirse en el nuevo #1 del mundo. El español manifestó que no disputará esta instancia de la Copa Davis por fatiga muscular y mental.

Si no se hubiese bajado, Carlos Alcaraz tendría que haber salido a la pista este sábado, es decir tan solo seis días después de la final en Flushing Meadows. Por lo tanto es más que comprensible que el campeón del US Open haya priorizado tener un poco más de descanso.

Carlos Alcaraz decidió descansar tras el US Open 2025 (Getty Images)

Los próximos torneos de Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz estará viajando este fin de semana a los Estados Unidos para disputar la famosa Laver Cup, el torneo organizado por la empresa de Roger Federer. El español formará parte del equipo de Europa del 19 al 21 de septiembre en una exhibición que se llevará a cabo en el Chase Center de California.

Una vez terminada la Laver Cup 2025, Carlos Alcaraz tomará rumbo hacia Asia para disputar el ATP 500 de Tokio y el Masters 1000 de Shanghai. Luego seguirá en el torneo exhibición “Six Kings Slam”, el Masters 1000 de París, el ATP Finals y las Finals de la Copa Davis en caso de que España clasifique.