Carlos Alcaraz quiere seguir ganando títulos a pocas semanas de haberse quedado con un nuevo Grand Slam tras vencer en la final del US Open a Jannik Sinner. El tenista español logró la clasificación al partido definitorio del ATP 500 de Tokio luego de vencer a Casper Ruud. Las semifinales se le complicaron pero lo pudo sacar adelante y terminó 3-6, 6-3 y 6-4.

Carlos Alcaraz en el ATP de Tokio (Getty Images)

En la final, se medirá ante un rival complicado que es Taylor Fritz. El estadounidense le ganó en semifinales sin problemas a su compatriota, Jenson Brooksby por 6-4 y 6-3 y ahora va por el gran batacazo ante Alcaraz este martes 30 de septiembre.

Publicidad

Publicidad

ver también Copa Davis: los clasificados al Final 8, formato y lugar de disputa

Ambos tenistas han sumado una buena cantidad de dinero durante las rondas que fueron pasando a lo largo del torneo y si bien no es lo mismo que ganar un Grand Slam, si ganan la final también recibirán un premio importante por quedarse con el título.

El campeón del ATP de Tokio se llevará un cheque de $416,365 dólares, mientras que el finalista se quedará con $224,035 dólares. Estas cifras reflejan la magnitud del torneo, que si bien no es el más importante, sí recompensa con un gran incentivo económico.

Carlos Alcaraz y Taylor Fritz ya tienen asegurada una cifra significativa solo por haber llegado a esta instancia, aunque claro, el gran objetivo es quedarse con el trofeo y el premio mayor que otorga el certamen japonés.

Publicidad

Publicidad

ver también Novak Djokovic fue acusado de traidor por el gobierno de Serbia y tomó esta drástica decisión

Así se reparte el dinero en el ATP de Tokio