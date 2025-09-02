¿Cuándo y a qué hora juegan Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic por la semifinal del US Open 2025?

El US Open 2025 entró en su etapa decisiva y solo quedan por disputarse dos partidos para definir a los finalistas del Grand Slam de los Estados Unidos. Una de las semifinales en Flushing Meadows la jugarán Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, dos de los mejores tenistas de la actualidad.

Carlos Alcaraz llegó a la semifinal luego de derrotar por 6-4 6-2 y 6-4 a Jiri Lehecka, mientras que Novak Djokovic superó al local Taylor Fritz por 6-3 7-5 3-6 y 6-4 De esta manera, el español y el serbio se vuelven a encontrar después de su partido por los cuartos de final del Abierto de Australia 2025.

¿Cuándo y a qué hora es el partido?

La semifinal entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se disputará el próximo viernes 5 de septiembre. El horario todavía no es oficial pero, según el calendario del US Open 2025, hay dos cronogramas disponibles: a las 12:00hs (CDMX) en la jornada diurna o a las 17:00hs (CDMX) en la jornada nocturna.

Obviamente el partido entre el #2 y el #7 del ranking ATP se llevará a cabo en el Estadio Arthur Ashe, el recinto más grande del circuito. En la previa el favorito a ganar es Carlos Alcaraz, por juventud y por actualidad, pero Novak Djokovic le genera un gran respeto al español.

De hecho, el español tiene un historial negativo con muy pocos tenistas y uno de ellos es precisamente el serbio. Novak Djokovic lidera la serie por 5-3 y, además, el tenista de 38 años ganó los últimos dos enfrentamientos (cuartos de final del Abierto de Australia 2025 y la final de los Juegos Olímpicos 2024).