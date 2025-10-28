Es tendencia:
logotipo del encabezado
Tenis

Cameron Norrie eliminó a Carlos Alcaraz del Masters 1000 de París y el ranking ATP puede cambiar

Carlos Alcaraz cayó frente a Cameron Norrie en el debut del Masters 1000 de París y podría sufrir un duro golpe si Jannik Sinner aprovecha.

Por Tomas Vetere

Sigue a Bolavip en Google!
Carlos Alcaraz se fue inesperadamente en París, Francia
© Getty ImagesCarlos Alcaraz se fue inesperadamente en París, Francia

Lo inesperado sucedió este martes 28 de octubre, en la Segunda Ronda del Masters 1000 de París. Carlos Alcaraz comenzó derrotando 6-4 a Cameron Norrie, pero el tenista británico se recuperó contra todos los pronósticos y terminó derrotando al español por 6-3 y 6-4 en los últimos dos sets del partido.

Publicidad
Cameron Norrie ya había dejado atrás al argentino Sebastián Báez en Primera Ronda (Getty Images)

Cameron Norrie ya había dejado atrás al argentino Sebastián Báez en Primera Ronda (Getty Images)

Ahora, el británico seguirá hacia la Tercera Ronda del certamen. En la próxima ronda se enfrentará al ganador del duelo entre los primeros que se midieron en la reciente final del Masters 1000 de Shanghái: el francés Arthur Rinderknech y el monegasco Valentin Vacherot, quienes se verán las caras recién este miércoles.

¿Cuánto dinero ganó Cameron Norrie tras vencer a Carlos Alcaraz en el Master 1000 de París?

ver también

¿Cuánto dinero ganó Cameron Norrie tras vencer a Carlos Alcaraz en el Master 1000 de París?

Jannik Sinner, cerca de recuperar el número 1 del ranking ATP

En la previa del torneo, Jannik Sinner sabía que tenía una chance concreta de recuperar el primer lugar en el ranking ATP. Sin contar este tropiezo de Carlos Alcaraz, el italiano debía ser campeón en París y esperar que el español no llegue a semifinales del certamen francés. Y una parte de la hazaña ya se completó.

Publicidad

Con el nacido en Murcia eliminado de manera inesperada en su primer partido en tierras parisinas, solo resta que el, por ahora, número 2 del mundo se corone en este Masters 1000 para recuperar el puesto más importante de la clasificación. Por lo pronto, su debut será este miércoles 29 de octubre contra Zizou Bergs.

En síntesis

  • Carlos Alcaraz eliminado del Masters 1000 de París en Segunda Ronda.
  • Jannik Sinner será N°1 ATP si gana el torneo en París.
  • Cameron Norrie derrotó a Alcaraz por 4-6, 6-3 y 6-4.
Publicidad
tomas vetere
Tomas Vetere
Lee también
La decisión que tomó Jannik Sinner luego de ganarle a Carlos Alcaraz
Tenis

La decisión que tomó Jannik Sinner luego de ganarle a Carlos Alcaraz

Mientras el campeón del Six Kings Slam otorga 6 millones de dólares, lo que ganan los ganadores de los Grand Slam 
Tenis

Mientras el campeón del Six Kings Slam otorga 6 millones de dólares, lo que ganan los ganadores de los Grand Slam 

El millonario premio que ganó Jannik Sinner en el Six Kings Slam
Tenis

El millonario premio que ganó Jannik Sinner en el Six Kings Slam

Confirman encarcelamiento para seguridad de la UNAM
Liga MX

Confirman encarcelamiento para seguridad de la UNAM

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo