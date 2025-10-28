Lo inesperado sucedió este martes 28 de octubre, en la Segunda Ronda del Masters 1000 de París. Carlos Alcaraz comenzó derrotando 6-4 a Cameron Norrie, pero el tenista británico se recuperó contra todos los pronósticos y terminó derrotando al español por 6-3 y 6-4 en los últimos dos sets del partido.

Cameron Norrie ya había dejado atrás al argentino Sebastián Báez en Primera Ronda (Getty Images)

Ahora, el británico seguirá hacia la Tercera Ronda del certamen. En la próxima ronda se enfrentará al ganador del duelo entre los primeros que se midieron en la reciente final del Masters 1000 de Shanghái: el francés Arthur Rinderknech y el monegasco Valentin Vacherot, quienes se verán las caras recién este miércoles.

Jannik Sinner, cerca de recuperar el número 1 del ranking ATP

En la previa del torneo, Jannik Sinner sabía que tenía una chance concreta de recuperar el primer lugar en el ranking ATP. Sin contar este tropiezo de Carlos Alcaraz, el italiano debía ser campeón en París y esperar que el español no llegue a semifinales del certamen francés. Y una parte de la hazaña ya se completó.

Con el nacido en Murcia eliminado de manera inesperada en su primer partido en tierras parisinas, solo resta que el, por ahora, número 2 del mundo se corone en este Masters 1000 para recuperar el puesto más importante de la clasificación. Por lo pronto, su debut será este miércoles 29 de octubre contra Zizou Bergs.

