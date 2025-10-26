Es tendencia:
Tenis

¿Por qué Novak Djokovic no juega el Masters 1000 de París?

Novak Djokovic no juega el Masters 1000 de París. El motivo de la ausencia del serbio.

Por Patricio Hechem

Novak Djokovic no juega el Masters 1000 de París
Novak Djokovic no juega el Masters 1000 de París

El Masters 1000 de París se disputa del 27 de octubre al 2 de noviembre. Este es el último torneo M1000 del calendario en el tenis y, además, se juega tan solo en una semana, contrario a lo que la ATP fue implementando con los certámenes de esta categoría para que duren más.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los dos mejores tenistas de la actualidad, dirán presente en la cita. Alexander Zverev, el último campeón en París, también disputará el torneo en busca de defender sus puntos. No obstante, Novak Djokovic no estará en el certamen que se lleva a cabo en la capital de Francia.

¿Messi o CR7? Novak Djokovic confesó cuáles son las tres leyendas en las que apoya para motivarse

El motivo de la ausencia de Novak Djokovic

El tenista serbio no dio detalles específicos de por qué se bajó del Masters 1000 de París, aunque todo indica que está relacionado con su físico. Novak Djokovic participó recientemente del Six Kings Slam y, en el partido por el tercer lugar ante Taylor Fritz, el europeo abandonó luego de perder el primer set.

Querido Paris: Lamentablemente, no podré competir en el Rolex Paris Masters de este año. Tengo recuerdos increíbles y un gran éxito a lo largo de los años, especialmente haber conquistado el título siete veces. Espero verte el año que viene. Merci“, escribió Novak Djokovic en sus redes sociales para informar que no dirá presente en la cita.

Novak Djokovic en el Six Kings Slam (Getty Images)

Novak Djokovic en el Six Kings Slam (Getty Images)

Cabe recordar que Novak Djokovic ya no había disputado la edición del año pasado del Masters 1000 de París, por lo que esta es la segunda temporada consecutiva que se ausenta. Su última participación fue en 2023, cuando le ganó la final a Grigor Dimitrov.

El futuro de Novak Djokovic

Novak Djokovic está clasificado al ATP Finals de este año, pero no está confirmada su presencia en el torneo. Existe la posibilidad de que el serbio se baje también del certamen para descansar y empezar a preparar la temporada 2026.

En síntesis

  • Novak Djokovic se ausenta del Masters 1000 de París por segundo año consecutivo. El tenista no explicó los motivos de su baja.
  • El Masters 1000 de París se disputa del 27 de octubre al 2 de noviembre como el último M1000 del calendario.
  • Novak Djokovic ganó el Masters 1000 de París siete veces; su última participación fue en 2023 contra Grigor Dimitrov.
patricio hechem
Patricio Hechem
