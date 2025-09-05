La participación de Novak Djokovic (7°) en el US Open 2025 llegó a su fin este viernes 5 de septiembre. Tras dos horas y 23 minutos, el serbio cayó de manera contundente por 6-4, 7-6 (4) y 6-2 frente al español Carlos Alcaraz (2°) en semifinales y se retiró bajo una ovación del público que asistió el Estadio Artur Ashe.

Minutos después, el balcánico de 38 años, ganador de 24 Grand Slams (récord), compareció en conferencia de prensa y habló sin tapujos acerca de lo que le deparará el futuro. Al ser consultado, afirmó que, en principio, no piensa en alejarse de las canchas y que luchará por tratar de volver a consagrarse en alguno de los cuatro majors más allá de la dificultad que implica jugar contra su rival de este jornada y Jannik Sinner (1°), los dos mejores de la actualidad.

Djokovic aseguró que luchará por seguir jugando Grand Slams. (Getty Images)

“Será muy difícil para mí en el futuro superar a Sinner o Alcaraz en partidos al mejor de cinco sets. Creo que tengo más chances en los partidos al mejor de tres sets. Dicho esto, no voy a renunciar a los Grand Slams. Voy a seguir luchando para llegar a la final y al menos por otro trofeo. Pero, ya saben, va a ser una tarea muy difícil”, manifestó.

Además, agregó: “Sigo queriendo jugar Grand Slams, la temporada completa de Grand Slams el año que viene. Veremos si eso sucede o no, pero los Grand Slams son Grand Slams. Son diferentes a cualquier otro torneo y los pilares de nuestro deporte”.

¿Cuál será el próximo torneo que jugará Novak Djokovic?

En adición a esto, Novak Djokovic reveló que no volverá a las canchas hasta noviembre, cuando disputará el ATP 250 de Grecia que se celebrará entre el 2 y el 8 de ese mes. Además, se refirió a sus chances de jugar el Abierto de Australia 2026.

“Australia está lejos. Al menos en esta etapa de mi carrera, la verdad es que no pienso tan lejos. No lo sé. Planeo jugar el torneo de Atenas, eso seguro, pero aparte de eso, todavía es una incógnita adónde iré y qué haré”, concluyó.