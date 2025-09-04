Mientras Novak Djokovic ganó 188 millones en premios, los que acumuló Carlos Alcaraz

Este viernes a las 13:00 hs de la CDMX se jugará uno de los partidos más esperados desde el comienzo del US Open 2025. Dos enormes jugadores se enfrentarán por un lugar en la final: Carlos Alcaraz, el presente y futuro del tenis, contra una leyenda como Novak Djokovic, que si bien ya no está en el auge de su carrera, sigue compitiendo al máximo porque es un animal competitivo que siempre va por más.

En el otro lado del cuadro, Jannik Sinner viene de vencer sin problemas a su compatriota Lorenzo Mussetti y también buscará su boleto a la final. Para lograrlo, primero deberá superar a Felix Auger Aliassime, que llega con confianza y mucho ritmo en el torneo.

Tal como sucedió en los últimos Roland Garros, la expectativa es que la final sea entre Alcaraz y Sinner. Sin embargo, lo cierto es que Djokovic nunca se puede dar por muerto. El serbio siempre da pelea y, aunque muchos lo ven en la recta final de su carrera, sigue siendo uno de los rivales más difíciles de vencer.

Hablando de Djokovic, a lo largo de su trayectoria ha acumulado una enorme cantidad de dinero en premios. Hoy ocupa el puesto número 7 del ranking, ganó un solo título en 2025 y sumó 3,4 millones de dólares. En total, a lo largo de su carrera conquistó 100 títulos y más de 188 millones de dólares en premios.

Premios de Djokovic (Info de ATP)

Alcaraz, por su parte, actualmente es el número 2 del ranking y atraviesa un gran momento. En este 2025 ya levantó seis títulos y acumuló más de 10 millones de dólares. En toda su carrera suma 22 títulos y más de 48 millones de dólares en premios, demostrando que va por un camino impresionante en comparación a su edad.

Premios de Alcaraz (info de ATP)

Alcaraz sobre Djokovic

Sobre el futuro de Djokovic, Alcaraz se mostró entusiasmado con la posibilidad de que el serbio siga compitiendo incluso en los Juegos Olímpicos de 2028. “Estaría más que feliz de verlo más años en el circuito jugando, compartiendo buenos momentos, compartiendo buenos torneos con él. Estaría más que feliz si eso ocurriera”, expresó el español en una entrevista.