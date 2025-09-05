Carlos Alcaraz (2°) se transformó en el primer finalista del US Open 2025 tras superar con claridad a Novak Djokovic (7°). En dos horas y 23 minutos, el español se impuso por 6-4, 7-6 (4) y 6-2 para volver a la instancia definitoria del Grand Slam estadounidense luego de tres años.

Una vez consumada su victoria, la cuarta ante la leyenda serbia sobre un total de nueve juegos, el jugador de 22 años se deshizo en elogios para con Nole. En sus declaraciones destacó no solo las aptitudes del ganador de 24 majors (récord) dentro de la cancha, sino también su manera de ser fuera del court.

“Creo que todo el mundo sabe lo que es Novak como jugador, lo que hace en pista. Es irrepetible, la leyenda que es ahora mismo, todo lo que ha hecho y los récords que ha batido. Pero sobre todo lo que es digno de admirar es cómo es fuera de la pista, ese detrás de cámara que la gente no conoce, es una persona maravillosa que siempre está para ayudar; su equipo también es increíble. Eso es lo que le hace grande de verdad”, manifestó Alcaraz en diálogo con ESPN.

Cabe destacar que el murciano accedió a una final de Grand Slam por tercera vez consecutiva. Anteriormente alcanzó la última ronda tanto en Wimbledon como en Roland Garros, enfrentando en ambas oportunidades al italiano Jannik Sinner con una derrota y una victoria, respectivamente. El N° 1 del mundo podría volver a ser su rival en caso de derrotar al canadiense Felix Auger-Aliassime (27°) en la otra semifinal.

Hasta el momento, Alcaraz suma cinco títulos en lo que respecta a los certámenes más importantes del mundo del tenis. Así, posee las mismas consagraciones que los australianos Rod Laver y John Newcombe. En caso de consagrarse campeón en Flushing Meadows igualará con seis a Stefan Edberg y Boris Becker.

¿Cuánto dinero ganó Carlos Alcaraz por acceder a la final del US Open 2025?

Por su triunfo ante Novak Djokovic, Carlos Alcaraz se aseguró obtener 2,500,000 dólares por haber alcanzado la final del US Open 2025. El español ya se había asegurado 1,260,000 de la divisa estadounidense por llegar a la semifinal, pero ahora incrementó su número.