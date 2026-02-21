Qué pasa si Real Madrid gana, empata o pierde ante Osasuna por LaLiga

El Real Madrid está perdiendo 1-0 ante Osasuna por la jornada 25 de LaLiga y el marcador incluso podría ser más amplio. En el primer tiempo, los dirigidos por Arbeloa fueron superados con claridad y sufrieron en defensa ante la intensidad rival.

Más allá del golpe inicial, todavía queda todo el segundo tiempo por jugarse y el conjunto blanco confía en poder darlo vuelta. No quiere volver a complicarse en la tabla de posiciones, sabiendo que mañana el Barcelona saldrá a ganar para mantenerse en la pelea hasta el final del campeonato.

Si Real Madrid gana

Si logra remontar y quedarse con los tres puntos, seguirá como único líder del torneo. No dependerá de ningún otro resultado y mantendrá la ventaja en la cima.

Una victoria le daría tranquilidad en la recta decisiva y evitaría cualquier presión extra. Pase lo que pase con Barcelona, continuará en lo más alto de la clasificación.

Si Real Madrid empata

Si rescata un empate, el panorama se ajusta. En caso de que Barcelona gane su partido, ambos quedarían con la misma cantidad de puntos. Eso apretaría al máximo la lucha por el título y dejaría un cierre abierto. El margen de error sería mínimo en las próximas jornadas.

Si Real Madrid pierde

Si el resultado se mantiene y termina cayendo, podría perder el liderazgo. Si Barcelona gana, el conjunto blanco volverá a quedar en el segundo puesto. Sería un golpe fuerte en la pelea por el campeonato y lo obligaría a reaccionar rápidamente. Con el torneo entrando en su tramo decisivo, cada punto empieza a pesar el doble.