El US Open es el cuarto y último Grand Slam de la temporada en el tenis. El torneo, el cual se lleva a cabo en el predio USTA Billie Jean King National Tennis Center, comenzó este domingo 24 de agosto y continuará hasta el próximo 7 de septiembre.

Publicidad

Publicidad

Jannik Sinner es el vigente campeón del US Open y el #1 del mundo del ranking ATP buscará revalidar su corona. El italiano y Carlos Alcaraz son los grandes favoritos en el torneo, pero Novak Djokovic, Alexander Zverev y Ben Shelton, entre otros, intentarán dar la sorpresa.

ver también ¿Sinner, Alcaraz o quién? La Inteligencia Artificial predijo al campeón del US Open 2025

El domingo ya hubo varios partidos interesantes. Novak Djokovic, Ben Shelton, Aryna Sabalenka y Jessica Pegula, entre otros, ganaron sus partidos. La actividad continúa este lunes 25 de agosto y algunos tenistas harán su debut en el US Open como es el caso de Carlos Alcaraz y Jack Draper.

Los partidos más importantes del lunes 25 de agosto en el US Open

Estadio Arthur Ashe

Madison Keys (Estados Unidos) vs. Renata Zarazúa (México)

– Hora de México: 09:30hs

– Hora de Argentina: 12:30hs

– Hora de España: 17:30hs

– Hora de México: 09:30hs – Hora de Argentina: 12:30hs – Hora de España: 17:30hs Francis Tiafoe ( Estados Unidos ) vs. Yoshihito Nishioka (Japón)

– Hora de México: 11:00hs (aproximadamente)

– Hora de Argentina: 14:00hs (aproximadamente)

– Hora de España: 19:00hs (aproximadamente)

– Hora de México: 11:00hs (aproximadamente) – Hora de Argentina: 14:00hs (aproximadamente) – Hora de España: 19:00hs (aproximadamente) Venus Williams ( Estados Unidos ) vs. Karolina Muchova (República Checa)

– Hora de México: 17:00hs

– Hora de Argentina: 20:00hs

– Hora de España: 01:00hs

– Hora de México: 17:00hs – Hora de Argentina: 20:00hs – Hora de España: 01:00hs Reilly Opelka (Estados Unidos) vs. Carlos Alcaraz (España)

– Hora de México: 18:30hs (aproximadamente)

– Hora de Argentina: 21:30hs (aproximadamente)

– Hora de España: 02:30hs (aproximadamente

Publicidad

Publicidad

Estadio Louis Armstrong

Barbora Krejčíková (República Checa) vs. Victoria Mboko (Canadá)

– Hora de México: 09:00hs

– Hora de Argentina: 12:00hs

– Hora de España: 17:00hs

– Hora de México: 09:00hs – Hora de Argentina: 12:00hs – Hora de España: 17:00hs Federico Gómez (Argentina) vs. Jack Draper (Gran Bretaña)

– Hora de México: 10:30hs (aproximadamente)

– Hora de Argentina: 13:30hs (aproximadamente)

– Hora de España: 18:30hs (aproximadamente)

– Hora de México: 10:30hs (aproximadamente) – Hora de Argentina: 13:30hs (aproximadamente) – Hora de España: 18:30hs (aproximadamente) Sebastian Ofner (Austria) vs. Casper Ruud (Noruega)

– Hora de México: 17:00h

– Hora de Argentina: 20:00hs

– Hora de España: 01:00hs

– Hora de México: 17:00h – Hora de Argentina: 20:00hs – Hora de España: 01:00hs Alycia Parks (Estados Unidos) vs. Mirra Andreeva (Rusia)

– Hora de México: 19:30hs (aproximadamente)

– Hora de Argentina: 22:30hs (aproximadamente)

– Hora de España: 03:30hs (aproximadamente)

Estadio Grandstand

Joao Fonseca (Brasil) vs. Miomi Kecmanovic (Serbia)

– Hora de México: 10:30hs

– Hora de Argentina: 13:30hs (aproximadamente)

– Hora de España: 18:30hs

– Hora de México: 10:30hs – Hora de Argentina: 13:30hs (aproximadamente) – Hora de España: 18:30hs Botic van de Zandschulp (Países Bajos) vs. Holger Rune (Dinamarca)

– Hora de México: 13:00hs (aproximadamente)

– Hora de Argentina: 16:00hs (aproximadamente)

– Hora de España: 21:00hs (aproximadamente)

Estadio 17

Cameron Norrie (Gran Bretaña) vs. Sebastian Korda (Estados Unidos)

– Hora de México: 09:00h

– Hora de Argentina: 12:00hs

– Hora de España: 17:00hs

– Hora de México: 09:00h – Hora de Argentina: 12:00hs – Hora de España: 17:00hs Elena Rybakina (Kazajistán) vs. Julieta Pareja (Estados Unidos)

– Hora de México: 10:30hs (aproximadamente)

– Hora de Argentina: 13:30hs (aproximadamente)

– Hora de España: 18:30hs (aproximadamente)

– Hora de México: 10:30hs (aproximadamente) – Hora de Argentina: 13:30hs (aproximadamente) – Hora de España: 18:30hs (aproximadamente) Karen Khachanov (Rusia) vs. Nishesh Basavareddy (Estados Unidos)

– Hora de México: 15:30hs (aproximadamente)

– Hora de Argentina: 18:30hs (aproximadamente)

– Hora de España: 23:30hs (aproximadamente)

Publicidad