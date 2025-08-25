Es tendencia:
Quién juega HOY lunes 25 de agosto en el US Open 2025: programación, partidos y horarios

Carlos Alcaraz hace su debut en el torneo este lunes. Conoce los detalles de los partidos más importantes del Grand Slam.

Por Patricio Hechem

Carlos Alcaraz debuta en el US Open 2025
© Getty ImagesCarlos Alcaraz debuta en el US Open 2025

El US Open es el cuarto y último Grand Slam de la temporada en el tenis. El torneo, el cual se lleva a cabo en el predio USTA Billie Jean King National Tennis Center, comenzó este domingo 24 de agosto y continuará hasta el próximo 7 de septiembre.

Jannik Sinner es el vigente campeón del US Open y el #1 del mundo del ranking ATP buscará revalidar su corona. El italiano y Carlos Alcaraz son los grandes favoritos en el torneo, pero Novak Djokovic, Alexander Zverev y Ben Shelton, entre otros, intentarán dar la sorpresa.

El domingo ya hubo varios partidos interesantes. Novak Djokovic, Ben Shelton, Aryna Sabalenka y Jessica Pegula, entre otros, ganaron sus partidos. La actividad continúa este lunes 25 de agosto y algunos tenistas harán su debut en el US Open como es el caso de Carlos Alcaraz y Jack Draper.

Los partidos más importantes del lunes 25 de agosto en el US Open

Estadio Arthur Ashe

  • Madison Keys (Estados Unidos) vs. Renata Zarazúa (México)
    – Hora de México: 09:30hs
    – Hora de Argentina: 12:30hs
    – Hora de España: 17:30hs
  • Francis Tiafoe (Estados Unidos) vs. Yoshihito Nishioka (Japón)
    – Hora de México: 11:00hs (aproximadamente)
    – Hora de Argentina: 14:00hs (aproximadamente)
    – Hora de España: 19:00hs (aproximadamente)
  • Venus Williams (Estados Unidos) vs. Karolina Muchova (República Checa)
    – Hora de México: 17:00hs
    – Hora de Argentina: 20:00hs
    – Hora de España: 01:00hs
  • Reilly Opelka (Estados Unidos) vs. Carlos Alcaraz (España)
    – Hora de México: 18:30hs (aproximadamente)
    – Hora de Argentina: 21:30hs (aproximadamente)
    – Hora de España: 02:30hs (aproximadamente
Estadio Louis Armstrong

  • Barbora Krejčíková (República Checa) vs. Victoria Mboko (Canadá)
    – Hora de México: 09:00hs
    – Hora de Argentina: 12:00hs
    – Hora de España: 17:00hs
  • Federico Gómez (Argentina) vs. Jack Draper (Gran Bretaña)
    – Hora de México: 10:30hs (aproximadamente)
    – Hora de Argentina: 13:30hs (aproximadamente)
    – Hora de España: 18:30hs (aproximadamente)
  • Sebastian Ofner (Austria) vs. Casper Ruud (Noruega)
    – Hora de México: 17:00h
    – Hora de Argentina: 20:00hs
    – Hora de España: 01:00hs
  • Alycia Parks (Estados Unidos) vs. Mirra Andreeva (Rusia)
    – Hora de México: 19:30hs (aproximadamente)
    – Hora de Argentina: 22:30hs (aproximadamente)
    – Hora de España: 03:30hs (aproximadamente)

Estadio Grandstand

  • Joao Fonseca (Brasil) vs. Miomi Kecmanovic (Serbia)
    – Hora de México: 10:30hs
    – Hora de Argentina: 13:30hs (aproximadamente)
    – Hora de España: 18:30hs
  • Botic van de Zandschulp (Países Bajos) vs. Holger Rune (Dinamarca)
    – Hora de México: 13:00hs (aproximadamente)
    – Hora de Argentina: 16:00hs (aproximadamente)
    – Hora de España: 21:00hs (aproximadamente)

Estadio 17

  • Cameron Norrie (Gran Bretaña) vs. Sebastian Korda (Estados Unidos)
    – Hora de México: 09:00h
    – Hora de Argentina: 12:00hs
    – Hora de España: 17:00hs
  • Elena Rybakina (Kazajistán) vs. Julieta Pareja (Estados Unidos)
    – Hora de México: 10:30hs (aproximadamente)
    – Hora de Argentina: 13:30hs (aproximadamente)
    – Hora de España: 18:30hs (aproximadamente)
  • Karen Khachanov (Rusia) vs. Nishesh Basavareddy (Estados Unidos)
    – Hora de México: 15:30hs (aproximadamente)
    – Hora de Argentina: 18:30hs (aproximadamente)
    – Hora de España: 23:30hs (aproximadamente)
