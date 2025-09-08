El mensaje de Rafael Nadal para Carlos Alcaraz tras ganar el US Open: “De nuevo…”

Carlos Alcaraz confirmó su excelente temporada en el último Grand Slam del año: el US Open. El tenista español de 22 años se impuso por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 sobre Jannik Sinner y no solo se quedó con el título, sino que además le arrebató al italiano el puesto n1 del ranking ATP y estiró a cinco su ventaja en el historia entre ambos.

Luego de la final, Alcaraz recibió un sinfín de felicitaciones en redes sociales, pero sin dudas una de las más importantes fue la de Rafael Nadal. “¡Enhorabuena @carlosalcaraz! ¡De nuevo Campeón del @usopen y número 1! Felicidades por todo el trabajo que hay detrás de esta gran temporada”, escribió Rafa en su cuenta de X.

Este no es un mensaje cualquiera para Alcaraz, ya que viene de nada más y nada menos que su ídolo. Así lo confirmó el propio Charlie en octubre de 2024: “Es una pena que se retire porque yo crecí viéndole jugar por la televisión. Él fue una de las razones por las que juego a tenis. Rafa ha sido muy importante en mi vida y en mi carrera. Sigue siendo mi ídolo, por supuesto“.

Todos los Grand Slams que ganó Carlos Alcaraz en su carrera

US Open 2022

Wimbledon 2023

Roland Garros 2024

Wimbledon 2024

Roland Garros 2025

US Open 2025

Carlos Alcaraz no jugará la Copa Davis

El número 1 del mundo habló con Cadena SER luego de su título en Estados Unidos y confirmó que no estará presente para disputar la segunda ronda de la Copa Davis en la que España se medirá ante Dinamarca el próximo 13 y 14 de septiembre ya que está desgastado tanto mental como físicamente.