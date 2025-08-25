Empezó el último Grand Slam del 2025 y todas las miradas están puestas en el US Open. Dentro de lo que fue la primera jornada del cuadro principal del torneo disputado en Nueva York, el argentino Mariano Navone le regaló a todos los aficionados del tenis un punto que será recordado por mucho tiempo…

El sudamericano estaba enfrentando al estadounidense Marcos Girón y dejó a la vista toda su predisposición para intentar una remontada histórica en Flushing Meadows. Cuando el encuentro estaba 6-0, 7-5, 4-6, y 5-5 en favor del local, el número 78 del ranking ATP sorprendió a todos con su elasticidad.

Marcos Girón derrotó a Mariano Navone

El tenista de 24 de años se quedó con el mejor punto del día (y posiblemente del torneo) pero no logró decretar la remontada definitiva después de haber iniciado dos sets abajoen la Primera Ronda del US Open 2025. La pizarra marcó un 6-0, 7-5, 4-6, 5-7 y 6-4 para Marcos Girón, en un infartante desenlace.

Marcos Girón se quedó con el boleto a la Segunda Ronda del US Open 2025 (Getty Images)

De esta forma, Mariano Navone se despidió repentinamente del último Grand Slam del año y ahora se preparará para representar a Argentina en la Copa Davis, después de haber sido convocado por Javier Frana para la serie ante Países Bajos. Por su parte, el estadounidense embolsó un total de 110 mil dólares por la victoria y ahora enfrentará al francés Benjamin Bonzi en la siguiente instancia.

El resumen de Marcos Giron vs. Mariano Navone

