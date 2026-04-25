Este sábado se jugó la Jornada 17, es decir, el último partido de la fase regular para Tigres, quienes recibieron a Mazatlán en el Estadio Universitario. Pero sin duda uno de los momentos más emotivos era la despedida de André Pierre Gignac, quien no sería renovado con la plantilla y le pondría punto final a esta etapa con la UANL.

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Lamentablemente, la idea de que podrían quedarse sin Liguilla y demás, hicieron que se le rindiera un homenaje esta tarde en El Volcán, donde toda la afición coreó su nombre e hicieron mosaicos en los que despedían a una de sus máximas figuras en la última década. Es por ello que se le rindieron en su estadio cuando salió al minuto 55.

¿Gignac lesionado?

Ante esto y después del marcador, todo mejoró porque por lo menos tendrá un partido más en su casa, que serían los Cuartos de Final. De esta manera, no sería la despedida definitiva del francés, aunque al salir se mostró un gesto extraño, no estaba llorando, pero mostró una molestia en su rostro que puso a pensar qué pasaría con él.

Y es que aunque se pensaría que no serían los últimos minutos que jugaría vistiendo la camiseta de los Tigres, en un video se muestra cómo el jugador al término del encuentro se le puede ver en la banca con una bolsa de hielos, como si hubiera tenido una molestia física y por ello habría salido del terreno de juego en ese momento.

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Con esta situación en caso de que sea una lesión, es probable que no pueda jugar los partidos que vienen o por lo menos unos minutos. Todo queda en que se pueda dar un reporte médico si es que es una situación grave, pero hasta el momento lo único que se ha revelado es el video en el que se ve con el hielo en las bancas.

En síntesis